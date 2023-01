Hillary Clinton Mendapat Pekerjaan Baru

Hillary Clinton, Former US Secretary of State

IslamTimes - Mantan menteri luar negeri dan calon presiden yang gagal Hillary Clinton telah dipekerjakan sebagai profesor di Universitas Columbia di New York, di mana dia akan mengajar siswa tentang urusan publik dan politik global, setelah karirnya yang panjang.

Mantan diplomat top AS itu mengatakan dia "senang" untuk dapat mempengaruhi "generasi pemimpin kebijakan berikutnya" di sebuah universitas bergengsi.Presiden universitas, Lee C. Bollinger, mengumumkan keputusan tersebut pada hari Kamis (5/1), dengan mengatakan bahwa mantan politisi tersebut akan ditunjuk sebagai "profesor praktik" di Sekolah Urusan Internasional dan Publik Columbia mulai bulan Februari.Karyanya akan mencakup “berbagai inisiatif besar, terutama yang berfokus pada politik dan kebijakan global dan mendukung pemimpin perempuan,” tambah Bollinger, juga mencatat bahwa dia akan menjabat sebagai rekan presiden di Columbia World Projects, dengan fokus pada “memperbarui demokrasi dan memajukan upaya untuk keterlibatan perempuan dan pemuda yang efektif.”Clinton sendiri kemudian mengomentari penunjukan tersebut di sebuah pos media sosial, memuji universitas karena "membantu mengatasi beberapa tantangan paling mendesak di dunia" dan untuk "komitmennya untuk mendidik generasi pemimpin kebijakan berikutnya."“Senang bergabung dengan komunitas,” katanya.Menjabat sebagai menteri luar negeri antara 2009 dan 2013 di bawah Presiden Barack Obama saat itu, Clinton sebelumnya mewakili New York sebagai senator AS, dan menjadi ibu negara Presiden Bill Clinton pada 1990-an. Seorang Demokrat lama, dia mengadopsi sejumlah posisi hawkish selama masa jabatannya, termasuk advokasi yang kuat untuk penggulingan pemimpin Libya Muammar Gaddafi tahun 2011, yang pembunuhannya di tangan pemberontak yang didukung AS membantu menjerumuskan negara ke dalam kekacauan dan kekerasan. telah berlanjut hingga hari ini.Setelah kalah dari Donald Trump dalam kontes presiden 2016, Clinton adalah salah satu pendukung paling vokal dari teori konspirasi 'Russiagate' yang didiskreditkan, yang menuduh bahwa Moskow berkolusi dengan Trump untuk membajak pemilu menggunakan 'berita palsu' dan troll media sosial. Dia tetap menjadi pengkritik keras mantan presiden, dan terus bersikeras bahwa pemilihan telah dicuri darinya.[IT/r]