Kepala Jihad Islam: Jenderal Soleimani adalah Juara di Medan Perang; Palestina adalah Perhatian Utamanya

IslamTimes - Pemimpin Gerakan Perlawanan Jihad Islam Palestina telah memuji almarhum Komandan Jenderal Anti-Teror Iran Qassem Soleimani sebagai juara yang tak terbantahkan di berbagai bidang front perlawanan, menekankan bahwa masalah Palestina adalah area utamanya yang menjadi perhatian beliau.

[IT/r]