IslamTimes - Administrasi Presiden AS Joe Biden telah mengumumkan paket bantuan militer baru untuk Ukraina senilai tiga miliar dolar dan hampir 700 juta dalam Pembiayaan Militer Asing ke negara-negara mitra dan sekutu Eropa "untuk membantu memberi insentif dan mengisi ulang sumbangan peralatan militer ke Ukraina," memperdalamnya keterlibatan dalam perang yang menyimpang dari peringatan berulang kali oleh Rusia.

Gedung Putih mengatakan pada hari Jumat (6/1) bahwa paket tersebut diharapkan mencakup pengangkut personel lapis baja Tahan Ranjau (MRAP) dan howitzer self-propelled.Amerika Serikat juga berencana untuk menyediakan kendaraan lapis baja Bradley kepada Ukraina, yang menyediakan daya tembak jarak menengah dan jauh, dengan kemampuan menghancurkan kendaraan militer lainnya, termasuk tank.Pemerintah AS juga akan mengirimkan sistem artileri, pengangkut personel lapis baja, rudal permukaan-ke-udara dan amunisi ke Ukraina sebagai bagian dari penarikan $2,85 miliar dari Departemen Pertahanan.Dana tersebut juga termasuk $225 juta dalam Pembiayaan Militer Asing untuk menuju Ukraina membangun "kapasitas jangka panjang dan mendukung modernisasi," kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dalam sebuah pernyataan.Ini akan digunakan “untuk menutupi kebutuhan masa perang Angkatan Bersenjata Ukraina,” kata Blinken, dan juga dapat digunakan untuk mendukung keberlangsungan peralatan yang sebelumnya diberikan ke Ukraina.Pendanaan militer AS yang baru menandai penarikan senjata dan peralatan Amerika ke-29 untuk Ukraina sejak Agustus 2021, menurut surat kabar The Hill yang berbasis di Washington.Bagian lain dari paket hampir $4 miliar termasuk $682 juta dalam Pembiayaan Militer Asing ke negara-negara mitra dan sekutu Eropa “untuk membantu memberi insentif dan mengisi ulang sumbangan peralatan militer ke Ukraina.”Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan dalam sebuah pidato video pada hari Jumat bahwa Kendaraan Tempur Bradley adalah apa yang dibutuhkan negaranya.Zelensky mengatakan pengumuman resmi menunjukkan kunjungannya ke Washington bulan lalu telah membuahkan hasil yang nyata.“Untuk pertama kalinya kami akan menerima kendaraan lapis baja Bradley – inilah yang dibutuhkan,” kata Zelensky. Dia berterima kasih kepada Biden dan Kongres AS.Jerman juga mengatakan rencananya untuk mengirim 40 Kendaraan Tempur Infanteri Marder dan pertahanan udara Patriot ke Ukraina sebagai bagian dari fase baru dukungan militer Barat untuk Kiev.Zelensky juga berterima kasih kepada Jerman. “Jadi, saat ini, ada lebih banyak sistem pertahanan udara, lebih banyak kendaraan lapis baja, tank barat – yang pertama – lebih banyak meriam dan peluru… dan semua ini berarti lebih banyak perlindungan bagi Ukraina dan semua orang Eropa terhadap segala jenis teror Rusia,” dia berkata.Kedutaan Besar Rusia di Berlin pada hari Jumat mengutuk langkah pemerintah Jerman untuk mengirim kendaraan lapis baja dan sistem rudal Patriot ke Ukraina untuk melawan pasukan Rusia.Dalam sebuah pernyataan, kedutaan mengatakan: “Kami mengutuk keras keputusan ini dan melihatnya sebagai langkah lain untuk meningkatkan konflik di Ukraina. Pengadopsiannya terlihat sangat sinis pada malam liburan Natal Ortodoks, yang sangat dihormati di dunia Kristen, dan juga dengan latar belakang gencatan senjata yang diumumkan secara sepihak oleh Presiden Rusia dalam hal ini.”Sejak Rusia meluncurkan "operasi militer khusus" di Ukraina pada akhir 24 Februari, negara-negara Barat telah membanjiri Ukraina dengan senjata dan amunisi pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak Perang Dunia II.Rusia telah berulang kali memperingatkan bahwa memasok Kiev dengan lebih banyak senjata hanya akan memperburuk konflik, yang sekarang sudah memasuki bulan kesebelas.Terus-menerus membanjiri Ukraina dengan senjata “hanya akan menyeret konflik keluar dan membuatnya lebih menyakitkan bagi pihak Ukraina, tetapi itu tidak akan mengubah tujuan dan hasil akhir kami,” kata juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, tahun lalu.Peskov bersikeras bahwa AS sebenarnya terlibat dalam konflik Ukraina. “AS secara de facto telah menjadi sangat terlibat.”Pernyataan juru bicara Kremlin menggemakan pernyataan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, yang juga percaya bahwa AS terlibat dalam perang.Washington telah "berpartisipasi secara de facto dalam perang ini untuk waktu yang lama," kata Lavrov, menambahkan, "Perang ini dikendalikan oleh Anglo-Saxon."Lavrov juga memperingatkan pemasok senjata bahwa pengiriman senjata ke Ukraina akan menjadi target yang sah bagi pasukan Rusia.[IT/r]