Demo Yaman: Jenderal Soleimani 'Pedang Tajam untuk Menghadapi' Israel

IslamTimes - Gerakan perlawanan Jihad Islam Palestina memuji pengorbanan yang dilakukan oleh mendiang komandan Letnan Jenderal Qassem Soleimani, dengan mengatakan bahwa ikon anti-teror Iran itu sepenuhnya mendukung front perlawanan dan menggagalkan plot Amerika di Irak dan Suriah.

Khaled al-Batsh, seorang anggota politbiro Jihad Islam, membuat pernyataan tersebut pada sebuah upacara yang diselenggarakan melalui tautan video oleh Pemerintah Keselamatan Nasional Yaman di ibu kota Sana'a pada hari Sabtu (7/1) untuk memperingati para martir dari front perlawanan, terutama untuk menandai peringatan tiga tahun kesyahidan Jenderal Soleimani dan rekan-rekannya dalam serangan pesawat tak berawak AS di dekat Bandara Internasional Baghdad pada tahun 2020.“Komandan Soleimani, jauh dari sektarianisme dan gelar lainnya, menciptakan lingkungan Islami untuk perjuangan Palestina dan mendukung perlawanan Palestina dengan senjata, perencanaan dan pengembangan, dan menggagalkan rencana AS di Irak dan Suriah,” kata Batsh dalam pertemuan tersebut.Pejabat Jihad Islam itu juga menekankan bahwa Jenderal Soleimani adalah “pedang tajam untuk menghadapi musuh Israel dan perisai untuk melindungi rakyat Palestina.”Perdana Menteri Yaman Abdulaziz bin Habtoor, kepala Pemerintahan Keselamatan, memuji pengorbanan para martir front perlawanan dan menggambarkan acara tersebut sebagai “lambang solidaritas dan kohesi dalam poros perlawanan.”"Kami sepenuhnya selaras dalam menolak proyek Barat dan proyek Zionis," kata Habtur, menambahkan bahwa "Para martir adalah simbol bagi kami dan panutan bagi semua orang bebas di tingkat poros perlawanan di Palestina, Lebanon, Suriah, Irak, Suriah, dan Yaman.”Jassim al-Muhammad Ali, seorang anggota perlawanan di Semenanjung Arab, juga mengatakan, “Kami berdiri di depan simbol-simbol besar yang mengorbankan darah sebagai pengorbanan untuk menjaga martabat bangsa.”Mengacu pada para martir front perlawanan, dia menekankan bahwa, “simbol-simbol besar ini dicari melalui perjuangan mereka untuk menunjukkan Islam revolusioner dan mempromosikan penyatuan bangsa.”Jenderal Soleimani, komandan Pasukan Quds dari Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC), Abu Mahdi al-Muhandis, komandan kedua Unit Mobilisasi Populer Irak (PMU), dan rekan mereka dibunuh dalam serangan pesawat tak berawak AS yang disahkan oleh Mantan Presiden AS Donald Trump di dekat Bandara Internasional Baghdad pada 3 Januari 2020.Dua hari setelah serangan itu, anggota parlemen Irak menyetujui undang-undang yang mengharuskan pemerintah mengakhiri kehadiran semua pasukan militer asing yang dipimpin AS di negara itu.Kedua komandan tersebut sangat dihormati di seluruh Timur Tengah karena peran kunci mereka dalam memerangi kelompok teroris Takfiri Daesh (ISIS/ISIL) di wilayah tersebut, khususnya di Irak dan Suriah.Pada 8 Januari 2020, IRGC menargetkan pangkalan Ain al-Asad yang dikelola AS di provinsi Anbar barat Irak dengan gelombang serangan rudal sebagai pembalasan atas pembunuhan Jenderal Soleimani, menggambarkan serangan misilnya sebagai "tamparan pertama".Menurut Pentagon, lebih dari 100 pasukan Amerika menderita "cedera otak traumatis" selama serangan balasan di pangkalan tersebut. IRGC, bagaimanapun, mengatakan Washington menggunakan istilah itu untuk menutupi jumlah orang Amerika yang tewas selama pembalasan.[IT/r]