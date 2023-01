Survei: Mayoritas Besar di Negara-negara Arab Menentang Normalisasi dengan Israel

IslamTimes - Sebuah survei baru menemukan bahwa mayoritas orang di negara-negara Arab menentang normalisasi hubungan dengan Zionis Israel, dan menganggap kebijakan rezim pendudukan sebagai ancaman bagi keamanan dan stabilitas kawasan.

Jajak pendapat, yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Studi Kebijakan Arab (ACRPS), menunjukkan bahwa 84% peserta tidak menyetujui pengakuan Zionis Israel oleh negara asal mereka, situs web Berita Yahudi melaporkan pada hari Jumat (6/1).Situs web yang berbasis di London melanjutkan dengan mengatakan bahwa 36% menyebutkan “kekuasaan pendudukan penjajah di Palestina” sebagai alasan utama untuk menentang pengakuan Zionis Israel sementara 9% mengutip kebijakan ekspansionis Zionis Israel dan niat untuk mendominasi lebih banyak wilayah Arab sebagai alasan penentangan mereka. .Sementara itu, 8% menjawab bahwa mereka akan mendukung pengakuan Zionis Israel oleh negaranya, dan 8% tidak yakin atau menolak untuk menjawab.Temuan terbaru didasarkan pada wawancara tatap muka dengan 33.000 orang dari 14 negara Arab, termasuk Uni Emirat Arab, Maroko, Bahrain dan Sudan yang telah menormalisasi hubungan dengan Zionis Israel.Di Maroko, negara paling ramah dengan Zionis Israel yang termasuk dalam survei, 67% peserta menentang pengakuan Zionis Israel, 20% menjawab mendukung, dan 13% tidak tahu atau menolak menjawab.Di antara responden dari Arab Saudi, yang Perdana Menteri Benjamin Netanyahu melihat normalisasi hubungan dengan, 38% menolak pengakuan Zionis Israel, tetapi 57% memutuskan untuk tidak menanggapi.Survei lebih lanjut mengungkapkan bahwa 72% peserta mendukung sistem demokrasi sementara 87% percaya bahwa korupsi keuangan dan administrasi tersebar luas di negara mereka sementara 39% mengatakan mereka tidak menikmati kesetaraan penuh.Juga ditemukan 84% menganggap kebijakan oleh Israel dan Amerika Serikat sebagai ancaman terhadap stabilitas dan keamanan di kawasan, dengan 53% memiliki pandangan "sangat negatif" terhadap kebijakan AS terkait Palestina.Empat negara Arab – UEA, Bahrain, Sudan, dan Maroko – setuju untuk menormalisasi hubungan dengan Israel berdasarkan perjanjian yang ditengahi AS pada tahun 2020, ketika mantan Presiden AS Donald Trump menjabat.Dipelopori oleh UEA, langkah tersebut telah memicu kecaman luas dari Palestina serta negara-negara dan pembela hak asasi manusia di seluruh dunia, terutama di dunia Muslim.Warga Palestina melihat kesepakatan itu sebagai tikaman di punggung mereka dan penghinaan langsung terhadap perjuangan mereka untuk membebaskan tanah mereka dari pendudukan Zionis Israel.[IT/r]