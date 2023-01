NYT: Pentagon Menyesatkan Publik tentang Serangan Drone yang Membunuh Anak-anak di Afghansitan

IslamTimes - The New York Times melaporkan bahwa penyelidikan militer internal menemukan bahwa “Asumsi dan bias yang keliru oleh analis AS menyebabkan serangan pesawat nirawak Kabul yang menewaskan sepuluh warga sipil, termasuk tujuh anak-anak, selama penarikan Pentagon yang kacau pada Agustus 2021 dari Afghanistan.

Ketegangan memuncak pada hari serangan drone, hanya tiga hari setelah pemboman teroris 26 Agustus yang menewaskan 13 tentara AS dan lebih dari 100 warga Afghanistan di bandara Kabul. Penyelidikan oleh Komando Pusat AS [CENTCOM] mencatat bahwa serangan lain oleh Daesh [Singkatan Arab untuk kelompok teroris “ISIS”/ISIL] diharapkan hari itu dan laporan intelijen mengindikasikan bahwa itu akan melibatkan Toyota Corolla putih."Analis militer mengamati sebuah Corolla putih berhenti di tempat yang mereka yakini sebagai kompleks ISIS-K, jadi mereka mulai melacak mobil tersebut," kata laporan itu.Setelah kendaraan berhenti di halaman berpagar dekat bandara beberapa jam kemudian, serangan rudal Hellfire di mobil oleh pesawat nirawak MQ-9 Reaper diperintahkan. Belakangan hari itu, pejabat AS mengumumkan bahwa mereka telah berhasil mencegah pengeboman teroris lainnya.Ketika laporan kematian warga sipil mulai muncul, para pejabat AS mengatakan mereka "tidak memiliki indikasi" tentang korban tersebut dan sedang menyelidiki apakah ledakan sekunder mungkin telah menewaskan seseorang. Namun, Times mengatakan, penyelidikan CENTCOM mengungkapkan bahwa analis melaporkan dalam waktu 20 menit setelah serangan bahwa warga sipil mungkin telah terbunuh. Dalam waktu tiga jam, mereka menilai bahwa setidaknya tiga anak tewas.Pejabat militer terus menyembunyikan apa yang mereka ketahui tentang serangan itu. Tiga hari kemudian, Ketua Kepala Staf Gabungan Mark Milley mengatakan serangan itu "benar" dan telah membunuh seorang fasilitator Daesh dan "orang lain" yang tidak dikenal. Pengemudi Corolla ternyata adalah seorang pekerja sosial yang menghabiskan hari itu untuk mengambil laptop majikannya, mengantar rekan kerja ke dan dari tempat kerja, dan memasukkan tabung air ke dalam bagasi untuk dibawa pulang ke keluarganya.Investigasi CENTCOM selesai satu setengah minggu setelah serangan drone dan tidak pernah dirilis ke publik, kata Times. Enam belas bulan kemudian, surat kabar tersebut memperoleh 66 halaman laporan yang telah disunting sebagian, hanya setelah menggugat CENTCOM di bawah Undang-Undang Kebebasan Informasi.Penyelidikan merinci bagaimana bias membuat analis membuat asumsi yang salah secara tragis. Misalnya, mereka menyimpulkan bahwa sebuah paket yang dimuat ke dalam mobil berisi bahan peledak karena "penanganan dan ukurannya yang hati-hati", dan bahwa rute pengemudi yang tidak menentu berarti dia berusaha menghindari pengawasan.[IT/r]