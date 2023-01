LSM: Pejabat Saudi Menambah 8 Tahun Lagi Hukuman Penjara yang Diberikan kepada Ulama Pembangkang

IslamTimes - Otoritas Saudi telah memperpanjang hukuman penjara yang dijatuhkan kepada seorang ulama pembangkang di tengah tindakan keras yang dipimpin oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman terhadap para aktivis di kerajaan itu.

The Prisoners of Conscience, sebuah organisasi nonpemerintah independen yang mengadvokasi hak asasi manusia di Arab Saudi, mengumumkan dalam sebuah posting di halaman Twitter resminya bahwa Pengadilan Banding di ibu kota Riyadh telah memerintahkan Sheikh Mohammed Mousa al-Sharif untuk menjalani hukuman delapan tahun lagi di balik jeruji besi, memperpanjang masa hukumannya menjadi 13 tahun.Pengadilan Kriminal Khusus Arab Saudi telah menjatuhkan hampir dua lusin dakwaan, termasuk "upaya yang ditujukan untuk merusak keamanan nasional" dan "partisipasi dalam kegiatan yang melanggar hukum di dalam dan di luar kerajaan" terhadap ulama pembangkang itu.Sheikh Sharif dilaporkan ditangkap secara sewenang-wenang dan kini menderita berbagai penyakit akibat kelalaian medis.Dia dulu bekerja sebagai profesor universitas, pengkhotbah, dan pilot. Dia telah menulis beberapa buku tentang ajaran Islam, gaya hidup Nabi Muhammad (SAW), sejarah, dan sastra Arab.Sejak bin Salman menjadi pemimpin de facto Arab Saudi pada tahun 2017, kerajaan tersebut telah menangkap ratusan aktivis, blogger, intelektual, dan lainnya karena aktivisme politik mereka, menunjukkan toleransi yang hampir nol terhadap perbedaan pendapat bahkan dalam menghadapi kecaman internasional atas tindakan keras tersebut.Cendekiawan Muslim telah dieksekusi dan para aktivis hak-hak perempuan telah ditempatkan di balik jeruji besi dan disiksa karena kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkeyakinan terus ditolak oleh otoritas kerajaan.Selama beberapa tahun terakhir, Riyadh juga telah mendefinisikan kembali undang-undang anti-terorismenya untuk menargetkan aktivisme.[IT/r]