IslamTimes - Ketua DPR AS yang baru terpilih, Kevin McCarthy, dilaporkan memenangkan suara akhir yang diperlukan untuk mengamankan jabatan tersebut dengan menjanjikan Partai Republik konservatif bahwa dia akan membantu meloloskan undang-undang untuk membatasi bantuan keuangan dan militer di masa depan ke Ukraina, yang sedang berperang melawan Rusia.

McCarthy, seorang Republikan California, membuat kompromi Ukraina untuk memenangkan anggota parlemen yang keras kepala yang menentang pemilihannya sebagai pembicara, surat kabar Inggris The Telegraph melaporkan pada hari Sabtu (7/1).McCarthy terpilih sebagai DPR pada hari Sabtu setelah Partai Republik memenangkan kembali kendali DPR dalam pemilihan paruh waktu November.Butuh lima hari dan 15 putaran pemungutan suara untuk McCarthy untuk memenangkan pekerjaan itu, meskipun partainya memiliki mayoritas di DPR.Perwakilan Republik Matt Gaetz memimpin kelompok yang terdiri dari sekitar 20 perwakilan dalam menentang pemilihan McCarthy, pada satu titik mencalonkan mantan Presiden Donald Trump untuk jabatan itu.Setelah McCarthy gagal mendapatkan dukungan yang cukup dari sesama Republikan dalam tiga putaran pertama pemungutan suara pada hari Selasa, Gaetz berkata, “Hari ini DPR tidak terorganisasi. Pecundang terbesar: [Presiden Ukraina Vladimir] Zelensky. Pemenang terbesar: Wajib Pajak AS.”Gaetz telah menentang permintaan bantuan sebelumnya untuk Ukraina, termasuk paket $45 miliar yang disetujui bulan lalu, dengan mengatakan, "Mengeluarkan miliaran dolar pembayar pajak untuk Ukraina sementara negara kita berada dalam krisis adalah definisi Amerika terakhir."Kongres AS telah mengalokasikan dana sebesar $100 miliar untuk Kiev sejak Rusia memulai kampanye militernya di Ukraina pada akhir Februari, menurut laporan tersebut.Wartawan Amerika dan komentator politik Don Debar mengecam persetujuan kongres atas miliaran dolar bantuan untuk Ukraina, mengatakan bahwa uang itu "dicuri dari rakyat Amerika."Sejak Rusia meluncurkan operasi militer khusus di Ukraina pada 24 Februari, AS telah membanjiri Ukraina dengan senjata dan amunisi pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak Perang Dunia II.Rusia telah berulang kali memperingatkan bahwa memasok Kiev dengan lebih banyak senjata hanya akan memperburuk konflik, yang sekarang sudah memasuki bulan kesebelas.Terus-menerus membanjiri Ukraina dengan senjata "hanya akan menyeret konflik keluar dan membuatnya lebih menyakitkan bagi pihak Ukraina, tetapi itu tidak akan mengubah tujuan dan hasil akhir kami," kata juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, tahun lalu.Peskov bersikeras bahwa AS sebenarnya terlibat dalam konflik Ukraina. “AS secara de facto telah menjadi sangat terlibat.”McCarthy juga dilaporkan menyetujui perubahan aturan kongres, batasan pengeluaran pertahanan dan pembentukan komite untuk menyelidiki "persenjataan" pemerintah federal.Pada hari Sabtu, Trump memuji kemenangan McCarthy. “Percaya atau tidak, Media Berita Palsu sangat ramah dalam melaporkan bahwa saya sangat membantu Kevin McCarthy mencapai posisi Ketua DPR,” tulisnya dalam sebuah postingan di platform Truth Social miliknya.“Terima kasih, saya sangat membantu Negara kita!”McCarthy memuji Trump saat berbicara kepada wartawan setelah dia mengamankan palu, dengan mengatakan, “Saya tidak berpikir siapa pun harus meragukan pengaruhnya. Dia bersamaku sejak awal.”[IT/r]