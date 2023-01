Laporan: Pasukan Rusia Hancurkan 200 Helikopter Tempur dalam Operasi Ukraina

IslamTimes - Pasukan Rusia telah menghancurkan 200 helikopter tempur Ukraina sejak awal operasi militer khusus di Ukraina, Juru Bicara Kementerian Pertahanan Letnan Jenderal Igor Konashenkov melaporkan pada hari Senin (9/1).

“Secara keseluruhan, target berikut telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus: 367 pesawat tempur, 200 helikopter, 2.856 pesawat nirawak, 400 sistem rudal permukaan-ke-udara, 7.460 tank dan kendaraan lapis baja tempur lainnya, 972 roket ganda peluncur, 3.793 senjata artileri medan dan mortir dan 7.978 kendaraan bermotor militer khusus,” kata juru bicara itu.Pasukan Rusia menyerang dengan mengumpulkan tenaga kerja Ukraina dan perangkat keras militer di daerah Kupyansk, melenyapkan lebih dari 50 militan dalam satu hari terakhir, Konashenkov melaporkan.“Di daerah Kupyansk, pasukan Rusia menimbulkan kerusakan dengan tembakan pada personel dan peralatan militer Ukraina yang terkumpul di wilayah komunitas Sinkovka, Kislovka dan Berestovoe di Wilayah Kharkov dan Novosyolovskoye di Republik Rakyat Lugansk,” kata juru bicara itu.Di daerah pemukiman Dvurechnaya di Wilayah Kharkov, pasukan Rusia juga menghancurkan kelompok subversif/pengintaian musuh, tambah sang jenderal.“Kerugian tentara Ukraina yang tidak dapat diperbaiki di daerah itu berjumlah lebih dari 50 prajurit Ukraina, dua kendaraan tempur infanteri dan tiga kendaraan bermotor,” katanya.Pasukan Rusia mengirimkan serangan udara dan artileri, melenyapkan lebih dari 60 tentara Ukraina di daerah Krasny Liman selama beberapa hari terakhir, lapor Konashenkov.“Di daerah Krasny Liman, serangan udara dan tembakan artileri menimbulkan kerusakan pada unit musuh di daerah dekat pemukiman Stelmakhovka dan Nevskoye di Republik Rakyat Lugansk, Serebryanka dan Grigorovka di Republik Rakyat Donetsk dan Lozovaya di Wilayah Kharkov,” kata juru bicara.Akibatnya, pasukan Rusia melenyapkan lebih dari 60 prajurit Ukraina, tiga kendaraan lapis baja tempur, dan tiga truk pikap, kata jenderal tersebut.Pasukan Rusia melanjutkan gerak maju mereka di daerah Donetsk, menimbulkan kerusakan pada unit tentara Ukraina dengan senjata gabungan di sepanjang garis pertempuran, Konashenkov melaporkan.“Di daerah Donetsk, pasukan Rusia melanjutkan operasi ofensif, menimbulkan kerusakan pada unit tentara Ukraina dengan senjata gabungan di sepanjang garis pertempuran,” kata juru bicara itu.Selama periode 24 jam terakhir, kerugian musuh di daerah itu berjumlah lebih dari 80 tentara Ukraina, tiga kendaraan tempur infanteri, pengangkut personel lapis baja, dan empat kendaraan bermotor, kata jenderal tersebut.Pasukan Rusia menghancurkan lebih dari 40 tentara Ukraina di daerah Donetsk selatan dalam beberapa hari terakhir, lapor Konashenkov.“Di daerah Donetsk selatan, unit Rusia menimbulkan kerusakan dengan tembakan pada tenaga kerja dan peralatan yang terkumpul di dekat komunitas Novomikhailovka di Republik Rakyat Donetsk,” kata juru bicara itu.Selama pertempuran dalam 24 jam terakhir, pasukan Rusia menghancurkan lebih dari 40 personel militer Ukraina, dua kendaraan lapis baja tempur, dan tiga truk pikap, kata jenderal tersebut.Pasukan Rusia melenyapkan dua kelompok subversif/pengintaian Ukraina di Republik Rakyat Donetsk selama beberapa hari terakhir, Konashenkov melaporkan."Dua kelompok subversif/pengintaian Ukraina tersingkir di utara permukiman Pavlovka dan Shevchenko di Republik Rakyat Donetsk," kata juru bicara itu.Pasukan Rusia menghancurkan dua radar kontra-baterai buatan AS di Republik Rakyat Donetsk selama beberapa hari terakhir, Konashenkov melaporkan.“Dua stasiun radar kontra-baterai AN/TPQ-50 buatan AS dihancurkan dalam perang kontra-baterai di daerah dekat permukiman Verkhnekamenskoye dan Shevchenko di Republik Rakyat Donetsk,” kata juru bicara itu.Pesawat tempur Rusia menembak jatuh pesawat serang darat Su-25, pesawat tempur MiG-29, dan helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina di Republik Rakyat Donetsk selama beberapa hari terakhir, Konashenkov melaporkan.“Pesawat tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh pesawat Su-25 dan MiG-29 Angkatan Udara Ukraina di daerah dekat permukiman Rovnoye dan Grodovka di Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, sebuah helikopter Mi-8 Ukraina ditembak jatuh di dekat komunitas Verolyubovka di Republik Rakyat Donetsk,” kata juru bicara itu.Pasukan Rusia menghancurkan tiga depot amunisi Ukraina di Republik Rakyat Donetsk dan Wilayah Kharkov selama beberapa hari terakhir, lapor Konashenkov.“Pesawat penerbangan operasional-taktis dan militer, pasukan misil, dan artileri menyerang 89 unit artileri Ukraina di posisi tembak, tenaga musuh, dan perangkat keras militer di 126 area. Tiga depot amunisi dan persenjataan rudal/artileri Ukraina dihancurkan di daerah dekat permukiman Novomikhailovka di Republik Rakyat Donetsk dan Lozovaya di Wilayah Kharkov,” kata juru bicara itu.Pasukan Rusia menghancurkan howitzer M777 buatan AS pada posisi tembak di Republik Rakyat Lugansk selama beberapa hari terakhir, Konashenkov melaporkan.“Di wilayah komunitas Ivanovka di Republik Rakyat Lugansk, sebuah sistem artileri M777 buatan AS dihancurkan pada posisi menembak,” kata juru bicara itu.Pasukan Rusia menghancurkan dua sistem artileri Krab buatan Polandia, dua howitzer self-propelled Akatsiya dan howitzer D-30 selama beberapa hari terakhir, Konashenkov melaporkan.“Di daerah dekat pemukiman Zvanovka dan Serebryanka di Republik Rakyat Donetsk, dan juga Novodanilovka dan Stepnoye di Wilayah Zaporozhye, dua sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, dua howitzer self-propelled Akatsiya Ukraina dan juga sebuah D-30 howitzer dilenyapkan pada posisi menembak,” kata juru bicara itu.Pasukan pertahanan udara Rusia menghancurkan delapan pesawat nirawak Ukraina dan 10 roket dari beberapa sistem peluncuran roket selama beberapa hari terakhir, Konashenkov melaporkan.“Dalam 24 jam terakhir, kemampuan pertahanan udara menghancurkan delapan kendaraan udara tak berawak Ukraina di daerah dekat pemukiman Chervonopopovka, Golikovo dan Poltava di Republik Rakyat Lugansk, dan juga Velikiy Vyselok di Wilayah Kharkov,” kata juru bicara itu.Selain itu, pasukan pertahanan udara Rusia “mencegat 10 roket HIMARS dan sistem peluncuran roket ganda Uragan di daerah dekat pemukiman Zugres dan Dokuchayevsk di Republik Rakyat Donetsk dan Peremozhnoye di Wilayah Zaporozhye,” kata sang jenderal.[IT/r]