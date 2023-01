Jajak Pendapat Mengungkap Perasaan Orang Turki tentang Rusia

IslamTimes - Orang-orang Turki sangat melihat Rusia secara positif dan ingin bangsa mereka memiliki hubungan yang baik dengan negara itu, menurut sebuah jajak pendapat baru-baru ini.

Hampir tiga perempat orang yang disurvei mengatakan bahwa mereka memiliki pandangan positif terhadap negara tersebutHampir dua pertiga dari mereka yang disurvei di 24 provinsi Turki pada akhir tahun lalu menegaskan kepada jajak pendapat Gezici bahwa Rusia bersahabat dengan Türki, sementara kurang dari seperempat (24,2%) percaya bahwa Rusia bermusuhan. Hasilnya dilaporkan pada hari Sabtu (7/1) oleh saluran TV Ulusal Kanal.Sebanyak 72,8% orang Turki mengatakan kedua negara harus memiliki hubungan yang baik, sementara 62,6% mengatakan Rusia memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Turki.Outlet berita menyarankan bahwa sikap itu kontras dengan perasaan orang Turki tentang AS, yang menyatakan bahwa persepsi Washington di negara itu memburuk setelah percobaan kudeta militer pada tahun 2016.“Kami dapat mengatakan bahwa orang-orang lebih jauh dari Barat dan lebih percaya pada Rusia,” kata Murat Gezici, presiden lembaga pemungutan suara, seperti dikutip oleh Ulusal.Türki bergabung dengan NATO pada tahun 1952 dan memiliki tentara tetap terbesar kedua di antara anggota, setelah AS. Namun, hubungan antara kedua negara telah memburuk selama bertahun-tahun. Antara lain, Washington menghukum Ankara atas keputusannya pada 2017 untuk membeli rudal anti-pesawat jarak jauh S-400 buatan Rusia. AS mengeluarkan Türki dari program jet tempur F-35 sebagai pembalasan.Keretakan itu disorot tahun lalu oleh penolakan Ankara untuk bergabung dengan upaya Washington untuk menjatuhkan sanksi terhadap Rusia atas konflik di Ukraina, dengan pemerintah Turki memilih untuk memainkan peran sebagai mediator.Opini publik yang dominan di Türki mendukung kebijakan netralitas dan juga menolak klaim Washington bahwa serangan Rusia terhadap tetangganya tidak beralasan. Sebuah survei Mei oleh konsultan MetroPOLL menunjukkan bahwa hanya 33,7% orang Turki menyalahkan Moskow atas konflik tersebut, dibandingkan dengan 48,3% yang menuding Washington dan NATO.Namun demikian, orang Turki tetap mendukung blok yang dipimpin AS, menurut jajak pendapat yang sama, dengan hampir 60% mendukung kelanjutan keanggotaan negara mereka di dalamnya.[IT/r]