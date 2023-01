Washington Telah Menabur Angin Selama Dekade dan Saatnya Menghasilkan Badai

IslamTimes – Tiga tahun lalu, pada Januari 2020, dunia menyaksikan peristiwa yang sangat penting, respons pertama militer Iran terhadap pembunuhan komandan Pasukan Quds Jenderal Qassem Soleimani. Pembalasan Iran diarahkan terhadap pangkalan Amerika Ain al-Asad di Irak. Respon militer ini dilakukan langsung setelah adanya perintah dari Pemimpin Revolusi Islam Imam Sayyid Ali Khamenei kepada pimpinan Pengawal Revolusi Islam [IRG] untuk melakukan serangan militer yang tegas dan jelas terhadap Amerika.

Terlepas dari jumlah korban Amerika dan kehancuran yang menghancurkan benteng Amerika yang terkenal itu, pemogokan itu sendiri merupakan peristiwa yang luar biasa dalam pengertian penuh dari kata politik dan militer.Belum pernah ada kekuatan, regional atau internasional, yang berani menantang kekaisaran Amerika, apalagi mengumumkan ancaman dan melaksanakannya dengan jelas.Kejutan dan kekaguman doktrin AS yang telah dilakukan oleh pasukan Amerika di banyak negara dan terhadap banyak pemerintah tidak terwujud dalam kasus Iran. Di Afghanistan, Amerika menduduki negara itu, dan ini kemudian terjadi di Irak juga, belum lagi banyak pemerintah Amerika Latin lainnya.Tehran tidak pernah tunduk pada tekanan Amerika atau menyerah pada pemerasannya.Dalam setiap masalah yang diderita atau diderita Iran sejak munculnya Republik Islam, Washington memiliki tangan penuh agresi dan konspirasi.Meskipun demikian, Tehran tidak hanya menghadapi konspirasi AS dengan tekad dan tekad penuh, tetapi juga menghadapi tantangan AS dan membalas di mana pun dianggap perlu dan telah menarik garis merah ke Amerika.Catatan akun Iran dengan Washington belum diselesaikan, masih terbuka karena Iran telah berhak atas hukuman yang adil terhadap pemerintahan Amerika di bawah mantan Presiden AS Donald Trump yang mengambil keputusan untuk membunuh Jenderal Soleimani.Washington harus mengharapkan hukuman kapan saja di masa depan, karena kejahatan yang mengerikan tidak boleh terjadi tanpa harga yang sangat mahal yang harus dibayar oleh para pelaku Amerika.Poros Perlawanan juga memiliki tujuan sendiri untuk mengusir Amerika dari seluruh wilayah. Semua upaya harus diatur dan dikoordinasikan untuk tujuan ini. Tujuan ini harus dikejar tanpa henti, pendudukan dan kehadiran militer AS seharusnya tidak merasa aman kapan pun di mana pun di kawasan ini. Akan tiba waktunya ketika seluruh wilayah akan bebas dari kehadiran Amerika yang ganas dan menyeramkan. Kesadaran orang-orang tentang permusuhan dan permusuhan orang Amerika tumbuh dari hari ke hari, dan pemahaman mereka tentang konspirasi Amerika dan sifat hegemonik imperialis .Washington telah menabur angin selama beberapa dekade dan inilah waktunya untuk menyerah pada badai. Semoga ini akan segera terjadi! [IT/r]