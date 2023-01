AS Mengancam Afrika Memiliki Apa pun yang Bahkan Berbau Rusia!

IslamTimes - The Wall Street Journal melaporkan pada hari Senin (8/1) bahwa hubungan antara AS dan Afrika Selatan menjadi tegang setelah sebuah kapal kargo Rusia mengunjungi pangkalan angkatan laut terbesar di Pretoria bulan lalu.

Menteri pertahanan negara itu Thandi Modise mengatakan AS telah menekan negara-negara Afrika atas hubungan apa pun dengan Moskow, menurut outlet tersebut.Washington “prihatin dengan dukungan yang diberikan Angkatan Bersenjata Afrika Selatan kepada ‘Lady R’,” kata seorang pejabat senior AS kepada WSJ, merujuk pada kapal Rusia yang diberi sanksi pada Mei atas dugaan keterlibatannya dalam pengiriman senjata untuk Moskow.Pada awal Desember, kapal diizinkan memasuki pangkalan angkatan laut Simon's Town dengan transponder dimatikan dan dengan bebas memindahkan kargo ke sana, klaim laporan itu. "Tidak ada informasi yang tersedia untuk umum tentang sumber kontainer yang dimuat ke 'Lady R'," kata pejabat itu.Outlet tersebut mengutip komentar yang dibuat oleh Modise bulan lalu terkait kunjungan 'Lady R'. Dia menolak untuk mengungkapkan kargo apa yang dibawa kapal itu, hanya mengatakan bahwa "apa pun isi yang didapat kapal ini telah dipesan jauh sebelum Covid," yang muncul pada akhir 2019.Washington "mengancam Afrika, bukan hanya Afrika Selatan, untuk memiliki apa pun yang bahkan berbau Rusia," kata Modise, seperti dikutip WSJ.Artikel tersebut mencatat bahwa, berdasarkan undang-undang AS, Washington dapat memberikan sanksi pada entitas apa pun yang memberikan layanan kepada kapal yang masuk daftar hitam.Darren Olivier, yang mengepalai perusahaan konsultan African Defense Review, mengatakan kepada outlet itu bahwa 'Lady R' mungkin membawa amunisi Rusia pesanan lama ke Afrika Selatan. Moskow dan Pretoria menyetujui pengiriman 4,5 juta butir amunisi Rusia senilai sekitar $585.000 pada tahun 2020, katanya.Adapun apa yang dimuat di kapal, Olivier menunjukkan bahwa “industri pertahanan Afrika Selatan umumnya tidak memproduksi persenjataan dan sistem lengkap yang digunakan oleh militer Rusia.” Namun, dia mengatakan Moskow mungkin tertarik pada barang-barang yang dapat digunakan ganda, termasuk sistem panduan dan optik untuk drone udara.[IT/r]