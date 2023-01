Penerbangan Keberangkatan Dihentikan di seluruh Amerika Serikat karena Pemadaman Sistem FAA

IslamTimes - Administrasi Penerbangan Federal menghentikan semua penerbangan keberangkatan domestik di seluruh Amerika Serikat pada hari Rabu (11/1) setelah sistem yang memberikan pemberitahuan keselamatan pra-penerbangan kepada pilot menjadi offline.

FAA mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya telah memerintahkan maskapai penerbangan untuk menangguhkan penerbangan hingga setidaknya pukul 09.00 Waktu Bagian Timur saat mencoba memulihkan NOTAMS - atau Sistem Notice to Air Missions - ."Kami sedang melakukan pemeriksaan validasi akhir dan mengisi ulang sistem baru," kata pernyataan FAA sebelumnya. “Operasi di seluruh Sistem Ruang Udara Nasional terpengaruh. Kami akan sering memberikan pembaruan saat kami membuat kemajuan.Asosiasi yang mewakili maskapai penerbangan AS, Airlines for America mengatakan pemadaman itu "menyebabkan penundaan operasional yang signifikan."United Airlines mengatakan telah menunda sementara semua penerbangan domestik.American Airlines mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya "memantau situasi dengan cermat, yang berdampak pada semua maskapai penerbangan, dan bekerja sama dengan FAA untuk meminimalkan gangguan pada operasi dan pelanggan kami."Sistem NOTAMS yang mengalami pemadaman menyediakan “informasi operasi keselamatan penerbangan yang penting,” kata maskapai tersebut.Presiden AS Joe Biden telah memerintahkan penyelidikan Departemen Perhubungan (DOT) atas pemadaman tersebut setelah diberi pengarahan tentang situasi tersebut, menurut Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre. “Tidak ada bukti serangan siber saat ini, tetapi Presiden mengarahkan DOT untuk melakukan penyelidikan penuh atas penyebabnya,” cuitnya.Sekretaris Transportasi AS Pete Buttigieg tweeted: “Saya telah menghubungi FAA pagi ini tentang pemadaman yang mempengaruhi sistem kunci untuk memberikan informasi keselamatan kepada pilot. FAA bekerja untuk menyelesaikan masalah ini dengan cepat dan aman sehingga lalu lintas udara dapat kembali beroperasi normal, dan akan terus memberikan pembaruan.”FlightAware, yang melacak penundaan dan pembatalan, menunjukkan hampir 2.512 penerbangan ke, dari dan di dalam Amerika Serikat ditunda pada pukul 7:45 ET, tetapi sejauh ini hanya 126 penerbangan yang dibatalkan.Penerbangan internasional menuju Amerika Serikat terus lepas landas dari Amsterdam dan Paris terlepas dari situasi tersebut. Seorang juru bicara Bandara Schiphol mengatakan kepada CNN bahwa "solusi telah dikeluarkan" dan penerbangan masih berangkat dari Amsterdam.Tidak ada penerbangan yang dibatalkan dari bandara Charles de Gaulle Paris, tetapi penundaan diperkirakan terjadi, menurut kantor pers bandara. Bandara Frankfurt juga mengatakan kepada CNN bahwa itu tidak terpengaruh.Seorang juru bicara Bandara Heathrow London mengatakan kepada CNN bahwa mereka "tidak mengetahui penerbangan yang dibatalkan dan bahwa penerbangan ke AS telah pergi baru-baru ini," namun ada laporan penumpang tentang penundaan yang signifikan.Shabnam Amini mengatakan kepada CNN bahwa dia dan pelancong lainnya telah duduk di pesawat American Airlines penerbangan 51 ke Dallas selama hampir tiga jam di Heathrow karena pemadaman FAA.Dia mengatakan mereka telah diberitahu bahwa ada penundaan tetapi masih naik ke pesawat.Pilot maskapai penerbangan komersial menggunakan NOTAMS untuk informasi waktu nyata tentang bahaya dan pembatasan penerbangan. FAA menetapkan NOTAMS tidak dapat diandalkan sebagai satu-satunya sumber informasi, sehingga beberapa penerbangan mungkin dapat memenuhi persyaratan keselamatan dengan menggunakan data lain.Insiden hari Rabu (11/1) adalah krisis signifikan kedua yang melanda penerbangan AS dalam hitungan minggu. Badai musim dingin yang hebat selama liburan akhir tahun menyebabkan gangguan yang luas dan membantu memicu krisis Southwest Airlines yang memengaruhi ribuan penumpang.[IT/r]