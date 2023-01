Warga Suriah, Tidak Puas dengan Pendudukan Militer AS, Mengibarkan Bendera Nasional di Deir Ez-Zor

US military in Syria

IslamTimes - Di tengah kebencian publik yang membara atas upaya keras Washington untuk mengerahkan pasukan militer di wilayah yang kaya energi di Suriah dan lebih jauh menjarah sumber daya alamnya, penduduk setempat mengibarkan bendera nasional di depan fasilitas militer ilegal yang menampung pasukan pendudukan AS di provinsi timur negara itu, Deir ez-Zor.

Layanan Arab dari kantor berita Sputnik Rusia melaporkan bahwa penduduk kota Diban mengibarkan bendera di atas gedung sekolah di daerah dekat ladang minyak al-Omar yang dikuasai AS pada hari Selasa (10/1) untuk menunjukkan dukungan kuat mereka kepada pemerintah Damaskus dan menolak kehadiran pemerintah Damaskus. Pasukan pendudukan Amerika dan militan pimpinan Kurdi yang berafiliasi dengan apa yang disebut Pasukan Demokrat Suriah [SDF] di sana.Sumber-sumber lokal, berbicara tanpa menyebut nama, melaporkan bahwa pasukan AS segera memerintahkan militan SDF sekutu mereka untuk menurunkan bendera, dan mengumpulkan semua orang di balik gerakan itu.Militer AS telah lama menempatkan pasukan dan peralatannya di Suriah timur laut, dengan Pentagon mengklaim bahwa pengerahan itu bertujuan untuk mencegah ladang minyak di daerah itu jatuh ke tangan teroris Daesh (ISIS/ISIL).Damaskus, bagaimanapun, mempertahankan pengerahan itu dimaksudkan untuk menjarah sumber daya alam negara itu. Mantan presiden AS Donald Trump mengakui dalam beberapa kesempatan bahwa pasukan Amerika berada di negara Arab untuk kekayaan minyaknya.Kembali pada 2 Desember tahun lalu, seorang juru bicara kementerian luar negeri China mengecam pengerahan pasukan militer AS di Suriah dan penyelundupan minyak dan biji-bijian sebagai tindakan ilegal.“Penempatan pasukan AS di Suriah adalah ilegal. Penyelundupan minyak dan biji-bijian AS dari Suriah adalah ilegal. Serangan rudal AS terhadap Suriah juga ilegal,” kata Zhao Lijian dalam jumpa pers harian di ibu kota Beijing.Diplomat China mengutip data resmi dari pemerintah Suriah bahwa antara 2011 dan paruh pertama 2022, kegiatan penyelundupan AS telah merugikan Suriah lebih dari 100 miliar dolar.[IT/r]