Snowden Mengungkapkan 'Skandal Nyata' Seputar Dokumen Biden

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden mungkin telah mendapatkan lebih banyak dokumen rahasia daripada banyak pelapor, tetapi tidak seperti mereka, dia akan lolos begitu saja, mantan kontraktor CIA dan Badan Keamanan Nasional Edward Snowden menyarankan pada hari Rabu (11/1).

Cerita tentang materi sensitif yang ditemukan di bekas kantor presiden AS disembunyikan beberapa hari sebelum ujian tengah semester, klaim pelaporDalam serangkaian tweet, whistleblower Amerika mengomentari kontroversi baru-baru ini seputar dokumen sensitif era Obama yang ditemukan di bekas kantor pribadi presiden AS oleh pengacaranya. Gedung Putih telah mengakui insiden tersebut dan Departemen Kehakiman AS saat ini sedang menyelidiki masalah tersebut."Perlu dicatat bahwa Presiden tampaknya telah melarikan diri dengan lebih banyak dokumen rahasia daripada banyak pelapor," tulis Snowden, membandingkan situasinya dengan kasus Reality Winner yang "dihukum 5 TAHUN hanya untuk satu dokumen." Mantan penerjemah NSA itu dihukum pada 2018 karena membocorkan laporan tentang dugaan campur tangan Rusia dalam pemilu AS 2016.“Sementara itu Biden, Trump, Clinton, Petraeus... orang-orang ini punya lusinan, ratusan [dokumen]. Tidak di penjara,” tambah pelapor.Snowden melanjutkan dengan mengatakan bahwa “skandal sebenarnya bukanlah bahwa Biden telah mengklasifikasikan dokumen yang keluar dari kaus kakinya, karena sayangnya mereka semua telah melakukannya. Skandalnya adalah bahwa DOJ mengetahuinya seminggu sebelum pemilihan paruh waktu dan memilih untuk menyembunyikan ceritanya, memberikan keuntungan partisan.Snowden dikenal karena membocorkan dokumen rahasia yang mengungkap upaya pengawasan Washington yang menargetkan warga sipil Amerika.Kisah tentang dokumen Biden pertama kali dibocorkan oleh CBS News pada hari Senin (9/1), yang melaporkan bahwa pengacara pribadi presiden telah menemukan dokumen tersebut di Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement of the University of Pennsylvania pada 2 November dan melaporkannya ke pihak berwenang.Pada hari Rabu (11/1), NBC News melaporkan, mengutip sumber, bahwa para pembantu Biden telah menemukan setidaknya satu kumpulan dokumen rahasia lainnya di lokasi lain.Bom ini membuat geram kaum Republikan, dengan beberapa persamaan dengan penggerebekan FBI di kediaman mantan Presiden Donald Trump untuk mencari materi rahasia. Badan tersebut dilaporkan menyita sekitar 300 file sensitif dari harta mantan presiden.Gedung Putih, bagaimanapun, bersikeras bahwa kedua kasus itu berbeda, mengklaim bahwa, tidak seperti Trump, Biden belum diberi tahu bahwa dia memiliki dokumen tersebut, juga tidak diminta untuk mengembalikannya. Sebaliknya, dia dengan cepat mengungkapkan penemuan itu ke Arsip Nasional dan menyerahkan kertas-kertas itu.[IT/r]