Laporan: Pembantu Biden Menemukan Gelombang Kedua Dokumen Rahasia di Lokasi Baru 

IslamTimes - Pembantu Presiden AS Joe Biden telah menemukan setidaknya satu kumpulan dokumen rahasia lagi di lokasi yang terpisah dari kantor think tank yang dia gunakan setelah menjabat sebagai wakil presiden, kantor berita melaporkan pada hari Rabu (11/1), mengutip sumber tanpa nama.

Pembantu Biden telah mencari materi rahasia tambahan yang mungkin ada di lokasi lain sejak sekumpulan dokumen rahasia ditemukan pada November di think tank yang berbasis di Washington, menurut sebuah laporan di NBC News, yang pertama kali menyampaikan berita, dan CNN.Laporan NBC News mengatakan tingkat klasifikasi, jumlah dan lokasi yang tepat dari dokumen tambahan itu tidak segera jelas. Dikatakan juga tidak jelas kapan dokumen tambahan ditemukan dan apakah pencarian materi rahasia lain yang mungkin dimiliki Biden sejak masanya sebagai wakil presiden sudah selesai.Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters.Senator Mark Warner, ketua Komite Intelijen Demokrat, telah meminta pengarahan tentang penemuan dokumen Biden yang pertama, katanya Selasa (10/1).Seorang juru bicara Senator Marco Rubio, wakil ketua komite dari Partai Republik, mengatakan Rubio dan Warner telah menulis surat kepada Direktur Intelijen Nasional Avril Haines, meminta akses ke dokumen rahasia tersebut.Kedua senator itu juga meminta penilaian kerusakan oleh komunitas intelijen dan pengarahan tentang penyimpanan dokumen rahasia oleh Biden, seorang Demokrat, dan mantan Presiden Donald Trump dari Partai Republik.Permintaan itu menggemakan permintaan serupa yang dikirim ke Haines pada hari Selasa oleh Perwakilan Republik Mike Turner dari Komite Tetap Intelijen Dewan Perwakilan Rakyat.Laporan itu muncul dua hari setelah seorang pengacara Gedung Putih mengatakan dokumen rahasia dari hari-hari wakil presiden Biden telah ditemukan pada November oleh pengacara pribadi presiden di wadah pemikir Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement.Pengacara Biden menemukan kurang dari selusin catatan rahasia di dalam kantor pusat, dan memberi tahu Arsip Nasional AS tentang penemuan mereka, menyerahkan materi, dan mengatakan bahwa mereka bekerja sama dengan Arsip dan Departemen Kehakiman. Presiden mengatakan pada hari Selasa (10/1) bahwa dia dan timnya bekerja sama sepenuhnya dengan tinjauan atas apa yang terjadi.Departemen Kehakiman secara terpisah menyelidiki penanganan Trump terhadap dokumen rahasia yang sangat sensitif yang dia simpan di resornya di Florida setelah meninggalkan Gedung Putih pada Januari 2021.Trump menyimpan ribuan catatan pemerintah, beberapa ratus di antaranya ditandai sebagai rahasia, di dalam kediaman pribadinya di Florida selama lebih dari setahun setelah meninggalkan Gedung Putih, dan tidak segera mengembalikannya atau dengan sukarela meskipun ada banyak permintaan dari Arsip Nasional.Ketika dia akhirnya menyerahkan 15 kotak catatan pada Januari 2022, Arsip menemukan lebih dari 100 kotak telah ditandai sebagai rahasia. Itu merujuk masalah itu ke Departemen Kehakiman pada musim semi.Agen FBI melakukan pencarian yang disetujui pengadilan pada 8 Agustus di perkebunan Trump di Mar-a-Lago. Sekitar 100 dokumen yang ditandai sebagai rahasia termasuk di antara ribuan arsip yang disita.[IT/r]