Harga Minyak Mungkin Melonjak di atas $100 Tahun Ini

IslamTimes - Mengutip perkiraan baru-baru ini oleh Goldman Sachs, Harga Minyak melaporkan pada hari Selasa (10/1) bahwa "Memperkuat permintaan global dan pembukaan kembali China dapat mendorong harga minyak di atas $100 per barel tahun ini."

Bank investasi AS memperkirakan minyak mentah Brent diperdagangkan pada $105 per barel pada kuartal keempat tahun 2023 dan mengatakan permintaan minyak akan melonjak sebesar 2,7 juta barel per hari [bpd] tahun ini. Namun, pada paruh kedua tahun 2023 pasar dapat kembali mengalami defisit, para ekonom memperingatkan.Prakiraan itu muncul ketika China mengumumkan kuota impor minyak besar-besaran setelah membuka kembali perbatasannya dan memberikan izin kepada 44 kilang swasta untuk mengimpor 111,82 juta metrik ton minyak mentah, Bloomberg melaporkan, mengutip para pedagang yang mengetahui masalah tersebut.Harga minyak melonjak sebesar 4% pada hari Senin di tengah berita tentang pembukaan kembali ekonomi terbesar di Asia, memberikan alasan untuk ekspektasi bahwa penguatan pertumbuhan permintaan global akan memungkinkan aliansi OPEC+ untuk melepaskan pengurangan produksi Oktober di paruh kedua tahun ini.Namun, Goldman Sachs mengatakan bahwa jika pasar menjadi lebih lemah, maka aliansi tersebut "dapat mempertahankan pemotongan Oktober atau memangkas produksi lebih jauh lagi, mengingat kekuatan harga yang signifikan."Meskipun para ekonom memperingatkan bahwa pasar akan ketat pada kuartal pertama karena penurunan di banyak ekonomi kaya, bank masih mengharapkan apa yang disebutnya "siklus super baru" dalam komoditas, dengan mengatakan mereka tampaknya akan menjadi jenis aset dengan kinerja terbaik pada tahun 2023.[IT/r]