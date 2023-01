Departemen Kehakiman AS Menunjuk Penasihat Khusus untuk Penyelidikan Dokumen Biden

IslamTimes - Departemen Kehakiman AS menunjuk penasihat khusus untuk penyelidikan dokumen Presiden Joe Biden setelah dokumen rahasia kedua ditemukan di kediaman pribadinya. Jaksa Agung Merrick Garland pada hari Kamis (12/1) menunjuk jaksa penuntut independen Robert Hur untuk menyelidiki kesalahan penanganan dokumen rahasia Biden.



Garland mengatakan bahwa "keadaan luar biasa" seputar penemuan dokumen berarti dia harus menunjuk seorang penasihat khusus.



Sebelumnya pada hari itu, Biden mengakui kepada wartawan bahwa para pembantunya menemukan dokumen-dokumen itu di ruang yang dia gunakan setelah meninggalkan jabatannya sebagai wakil presiden.



Dokumen-dokumen rahasia itu "secara tidak sengaja salah tempat," kata seorang pengacara Gedung Putih Kamis (13/1), bersikeras bahwa presiden AS akan "bekerja sama" dengan penasihat khusus yang ditunjuk untuk menyelidiki masalah tersebut.



"Kami yakin bahwa tinjauan menyeluruh akan menunjukkan bahwa dokumen-dokumen ini salah tempat, dan Presiden serta pengacaranya segera bertindak setelah menemukan kesalahan ini," kata Richard Sauber, penasihat senior Kantor Penasihat Gedung Putih, dalam sebuah pernyataan.



Dokumen-dokumen itu ditemukan di ruang penyimpanan di garasi rumahnya di Wilmington, Delaware, tempat dia sering menghabiskan akhir pekan, kata pengacaranya.



Garland mengatakan Hur, yang merupakan pengacara swasta dan mantan jaksa penuntut pemerintah yang menangani kasus kontraterorisme dan penipuan perusahaan, akan diberi gelar penasihat khusus dan diberdayakan untuk memeriksa apakah cache yang ditemukan di kantor Biden sebelumnya melanggar undang-undang AS.



"Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya sangat percaya bahwa proses normal departemen ini dapat menangani semua investigasi dengan integritas," kata Garland. "Tapi di bawah peraturan, keadaan luar biasa di sini membutuhkan penunjukan penasihat khusus untuk masalah ini."



"Penunjukan ini menggarisbawahi komitmen publik departemen untuk independensi dan akuntabilitas dan khususnya hal-hal sensitif, dan untuk membuat keputusan yang tidak dapat disangkal hanya dipandu oleh fakta, dan hukum," tambah Garland.



Pengumuman Garland datang beberapa jam setelah Gedung Putih mengakui kumpulan kertas kedua dalam pernyataan yang tidak membahas isinya, menambah skandal yang berkembang atas kumpulan dokumen pertama yang ditemukan di wadah pemikir Washington tempat Biden berkantor.



Sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan bahwa kumpulan dokumen kedua berisi informasi rahasia. Mereka terungkap ketika para pembantu Biden melakukan pencarian ekstensif di lokasi tempat dia bekerja setelah meninggalkan pemerintahan Obama.



Para pembantu Biden menanggapi penemuan dokumen rahasia pada bulan November di Washington, DC, kantor Penn Biden Center di Universitas Pennsylvania, yang digunakan Biden setelah menjadi wakil presiden.



Penemuan asli November segera dilaporkan ke Administrasi Arsip dan Catatan Nasional, menurut pejabat Gedung Putih, memicu penyelidikan DOJ yang dipublikasikan minggu ini.



Tidak jelas apakah pencarian oleh pembantu Biden untuk memeriksa dokumen pemerintah yang berpotensi dirahasiakan lainnya telah selesai.



Pengungkapan tersebut telah mendorong perbandingan dengan penyelidikan penasihat khusus tentang penimbunan ratusan catatan rahasia pemerintah mantan presiden Donald Trump di perkebunan Mar-a-Lago miliknya di Florida selatan dan dugaan penghalang upaya pemerintah untuk mendapatkannya kembali.



Ketua DPR dari Partai Republik yang baru diangkat Kevin McCarthy menyerukan penyelidikan kongres atas kesalahan penanganan dokumen rahasia oleh presiden dari Partai Demokrat.



"Saya pikir Kongres harus menyelidiki ini," kata McCarthy kepada wartawan pada konferensi pers pertamanya. "Inilah individu yang telah menjabat selama lebih dari 40 tahun. Ini adalah individu yang duduk di '60 menit,' yang sangat mengkhawatirkan dokumen Presiden Trump, terkunci di belakang, dan sekarang kami menemukan... seorang wakil presiden menyimpannya selama bertahun-tahun di tempat terbuka di lokasi yang berbeda."



Trump sebelumnya menuntut di platform Truth Social miliknya: "Kapan FBI akan menggerebek banyak rumah Joe Biden, bahkan mungkin Gedung Putih?"



Analis hukum telah menunjukkan perbedaan besar antara kasus-kasus tersebut, terutama mengenai ukuran tumpukan besar dokumen yang disimpan Trump di kediamannya setelah meninggalkan Gedung Putih pada tahun 2021.



FBI mengambil sekitar 11.000 dokumen setelah menjalani surat perintah penggeledahan pada bulan Agustus, dan Trump dapat menghadapi dakwaan penghalangan keadilan setelah menghabiskan berbulan-bulan menolak upaya pemerintah untuk memulihkan hartanya dan kegagalannya untuk mematuhi panggilan pengadilan yang menuntut pengembalian mereka.



Gedung Putih, sebaliknya, mengatakan telah "bekerja sama penuh dengan Arsip Nasional dan Departemen Kehakiman" sejak penemuan Biden.



Setelah kumpulan pertama dokumen Biden ditemukan di bekas kantornya di think tank Penn Biden Center November lalu, pengacara menyerahkannya ke Arsip Nasional, yang menangani semua materi semacam itu, kata kantor penasihat Gedung Putih.



Pengacara Biden kemudian menjelajahi lokasi yang memungkinkan untuk mencari dokumen lain yang tersesat. Namun demikian, pertanyaan serius tetap ada tentang kapan kumpulan dokumen kedua digali, yang mengambil kedua set dari Gedung Putih dan apakah telah diakses sejak Biden meninggalkan kursi wakil presiden pada tahun 2017.[IT/r]