Pembunuhan Sepupu Black Lives Matter Ditangan Polisi Memicu Protes di AS

IslamTimes - Kematian tragis Keenan Anderson, sepupu salah satu pendiri gerakan Black Lives Matter, setelah berulang kali disetrum oleh petugas polisi di Los Angeles telah memicu protes besar-besaran di Amerika Serikat.

Anderson, 31, sepupu Patrisse Cullors, meninggal di sebuah rumah sakit di Santa Monica, California, setelah menderita serangan jantung menyusul insiden pada sore hari tanggal 3 Januari di lingkungan Venesia Los Angeles.Menurut laporan, guru sekolah itu berulang kali disetrum oleh petugas polisi Los Angeles dan ditahan setelah kecelakaan lalu lintas.Dalam rekaman body-cam 13 menit yang dirilis oleh LAPD pada hari Rabu (11/1), Anderson terlihat memohon bantuan saat beberapa petugas menahannya ke tanah dan seorang petugas menekan sikunya bersama dengan beban tubuhnya ke lehernya.“Mereka mencoba untuk George Floyd saya. Mereka mencoba untuk George Floyd saya," terdengar Anderson mengatakan dalam rekaman itu, mengacu pada pembunuhan polisi AS terhadap Floyd pada Mei 2020 di Minneapolis yang memicu protes keadilan rasial di seluruh dunia.Dalam rekaman tersebut, polisi memberi tahu Anderson untuk "berhenti melawan" saat dia berbaring di trotoar. Salah satu petugas kemudian terdengar mengatakan bahwa dia akan menyerang Anderson.“Mereka mencoba membunuhku. Mereka mencoba membunuh saya,” teriak Anderson saat Taser menyebar, meminta petugas polisi untuk “membantu saya”.Setelah kejadian pada tanggal 3 Januari, paramedis tiba di tempat kejadian dan membawanya ke rumah sakit dimana, menurut polisi, dia mengalami serangan jantung yang menyebabkan kematiannya.“Sepupu saya meminta bantuan, dan dia tidak menerimanya. Dia terbunuh,” Cullors seperti dikutip Guardian setelah menonton rekamannya.“Tidak ada yang pantas mati dalam ketakutan, panik dan takut untuk hidup mereka. Sepupu saya takut untuk hidupnya. Dia menghabiskan 10 tahun terakhir menyaksikan gerakan yang menantang pembunuhan orang kulit hitam. Dia tahu apa yang dipertaruhkan, dan dia berusaha melindungi dirinya sendiri. Tidak ada yang mau melindunginya.”Ini adalah pembunuhan ketiga yang terkait dengan polisi Los Angeles pada hari-hari pertama tahun 2023. Pada 2 Januari, polisi menembak mati Takar Smith yang berusia 45 tahun dan sehari setelah polisi menembaki Oscar Sanchez yang berusia 35 tahun.Walikota Los Angeles Karen Bass menyebut insiden itu "sangat mengganggu" sementara departemen kepolisian mengatakan sedang menyelidiki kematian ketiga pria itu."Kita harus mengurangi penggunaan kekuatan secara keseluruhan, dan saya sama sekali tidak mentolerir kekuatan yang berlebihan," kata Bass dalam sebuah pernyataan.Mashea Ashton, pendiri dan CEO Digital Pioneers Academy, sekolah mayoritas kulit hitam di Washington, DC dan juga di mana Anderson adalah seorang guru bahasa Inggris, mengkonfirmasi kematian Anderson dalam sebuah pernyataan, menyebut keadaan kematiannya "mengganggu sekaligus tragis. ""Komunitas kami sedang berduka. Tapi kami juga marah," tulis Ashton. "Marah karena, sekali lagi, anggota komunitas kami yang dikenal, dicintai, dan dihormati tidak lagi bersama kami. Marah karena jiwa Hitam yang berbakat dan cantik lainnya pergi terlalu cepat.Kekerasan polisi telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan di AS dalam beberapa tahun terakhir, dengan orang kulit berwarna menjadi sasaran utama.Sebuah studi tahun 2021 di jurnal medis The Lancet mencatat 30.800 kematian akibat kekerasan polisi di seluruh negeri antara tahun 1980 dan 2018, jauh lebih tinggi dari perkiraan yang ditawarkan oleh Sistem Statistik Vital Nasional AS.Dikatakan lebih dari 55 kematian akibat kekerasan polisi di AS dari 1980 hingga 2018 salah diklasifikasikan atau tidak dilaporkan dalam laporan statistik vital resmi.Sementara itu, menurut data baru yang dirilis awal bulan ini, polisi AS menewaskan sedikitnya 1.176 orang pada tahun 2022, menjadikannya tahun paling mematikan dalam sejarah kekerasan polisi di negara itu sejak para ahli pertama kali mulai melacak pembunuhan tersebut.[IT/r]