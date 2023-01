Membunuh Orang Kulit Hitam Amerika: 'Lihat Saja Apa yang Bisa Lolos dari Demokrat Sekarang'

IslamTimes - Partai Demokrat di Amerika Serikat adalah yang paling efektif dari dua kejahatan, kata seorang penulis yang berbasis di Montreal, mencatat bahwa Demokrat telah dituduh sebagai "penggali kubur" gerakan sosial dan dapat lolos dari apa pun.IslamTimes - Partai Demokrat di Amerika Serikat adalah yang paling efektif dari dua kejahatan, kata seorang penulis yang berbasis di Montreal, mencatat bahwa Demokrat telah dituduh sebagai "penggali kubur" gerakan sosial dan dapat lolos dari apa pun.

Arnold August, anggota Aliansi Hitam untuk Jaringan Solidaritas Perdamaian, mengatakan kepada Press TV bahwa perjuangan komunitas kulit hitam di AS terdiri dari pemberontakan politik besar-besaran melawan elit penguasa, tetapi gagal begitu Joe Biden, yang memilih Kamala Harris sebagai wakil presiden kulit hitam pertama, didorong ke kancah politik.“Karena alasan inilah organisasi di AS seperti Black Alliance for Peace Solidarity Network menuduh Partai Demokrat sebagai penggali kubur gerakan sosial,” katanya.Kematian tragis Keenan Anderson, sepupu salah satu pendiri gerakan Black Lives Matter, setelah berulang kali disetrum oleh petugas polisi di Los Angeles, telah memicu protes besar-besaran di Amerika Serikat.Anderson, 31, sepupu Patrisse Cullors, meninggal di sebuah rumah sakit di Santa Monica, California, setelah menderita serangan jantung menyusul insiden pada sore hari tanggal 3 Januari di lingkungan Venesia Los Angeles.Dalam rekaman body-cam 13 menit yang dirilis oleh LAPD pada hari Rabu (, Anderson terlihat memohon bantuan saat beberapa petugas menahannya ke tanah dan seorang petugas menekan sikunya bersama dengan beban tubuhnya ke lehernya.Menurut Agustus, Laporan Agenda Hitam (BAR) telah menyoroti bahaya Partai Demokrat sebagai “yang lebih rendah dari dua kejahatan” di AS, sehingga berkontribusi terhadap mengkooptasi gerakan Black Lives Matter di akar rumput menjadi “pembela yang tidak berbahaya. dari status quo.”“Tesis BAR sayangnya benar. Demokrat adalah yang paling efektif dari dua kejahatan,” katanya. "Lihat saja apa yang bisa mereka dapatkan sekarang."Dia juga menunjukkan bahwa meskipun setengah dari orang yang ditembak dan dibunuh oleh polisi AS adalah orang kulit putih, orang kulit hitam di Amerika Serikat ditembak dengan tingkat yang tidak proporsional."Mereka berjumlah sekitar 14 persen dari populasi AS dan dibunuh oleh polisi lebih dari dua kali lipat tingkat orang kulit putih Amerika," katanya kepada Press TV. “Hispanik Amerika juga dibunuh oleh polisi pada tingkat yang tidak proporsional. Jumlah penembakan polisi yang fatal sedikit meningkat dalam beberapa tahun terakhir.”Di tempat lain dalam sambutannya, August mengatakan sangat menyedihkan bahwa pemerintahan Biden mengecam dugaan "penindasan" dan "kekerasan" Republik Islam, sementara AS sejauh ini tetap menjadi negara paling kejam di dunia.Kekerasan polisi telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan di AS dalam beberapa tahun terakhir, dengan orang kulit berwarna menjadi sasaran utama.Sebuah studi tahun 2021 di jurnal medis The Lancet mencatat 30.800 kematian akibat kekerasan polisi di seluruh negeri antara tahun 1980 dan 2018, jauh lebih tinggi dari perkiraan yang ditawarkan oleh Sistem Statistik Vital Nasional AS.Dikatakan lebih dari 55 kematian akibat kekerasan polisi di AS dari 1980 hingga 2018 salah diklasifikasikan atau tidak dilaporkan dalam laporan statistik vital resmi.Selain itu, menurut data baru yang dirilis awal bulan ini, polisi AS menewaskan sedikitnya 1.176 orang pada tahun 2022, menjadikannya tahun paling mematikan dalam sejarah kekerasan polisi di negara itu sejak para ahli pertama kali mulai melacak pembunuhan tersebut.[IT/r]