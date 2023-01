PM Sudani: Irak Tidak Membutuhkan Pasukan Tempur Asing

IslamTimes - Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani mengatakan negaranya tidak membutuhkan pasukan tempur asing di wilayahnya saat dia mengunjungi Berlin untuk membahas kerja sama bilateral di berbagai bidang.

Berbicara dalam konferensi pers bersama dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz pada hari Jumat (13/1), Sudani mengatakan "pasukan keamanan Irak mampu mengalahkan terorisme."“Irak tidak membutuhkan pasukan tempur dari koalisi internasional,” katanya.Menurut perdana menteri, Bagdad sedang meninjau ukuran dan jenis pasukan penasihat yang tersisa di negara itu.Sekitar 2.500 tentara AS masih berada di dalam negara Arab dalam apa yang digambarkan Washington sebagai misi "penasihat". Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Irak saat itu Mustafa al-Kadhimi menyatakan pada Juli 2021 bahwa misi AS di Irak akan beralih dari pertempuran ke peran "penasihat" pada akhir tahun itu.Setelah pembunuhan Abu Mahdi al-Muhandis pada tahun 2020, wakil kepala Unit Mobilisasi Populer, bersama dengan komandan anti-teror legendaris di kawasan itu, Letnan Jenderal Iran Qassem Soleimani, anggota parlemen Irak meratifikasi undang-undang yang mewajibkan pemerintah untuk mengakhiri kehadirannya. semua pasukan militer asing yang dipimpin oleh AS.Pejabat Jerman mengatakan mereka telah membahas impor gas dari Irak.“Kami juga berbicara tentang kemungkinan pengiriman gas ke Jerman dan setuju untuk tetap berhubungan dekat,” katanya dalam konferensi pers karena Berlin sedang berusaha untuk mendiversifikasi sumber energinya.Belum ada rincian lebih lanjut tentang volume gas yang diimpor dari Irak.Berbicara tentang ikatan energi, Sudani mengatakan Irak ingin membantu memenuhi kebutuhan energi global sambil juga merangsang ekonomi domestiknya. Dia menambahkan bahwa gas Irak dapat dikirim ke Eropa melalui Turki.Dia mengatakan perusahaan Jerman dapat membantu Irak dengan masalah pembakaran gas. Irak terus membakar beberapa gas yang diekstraksi bersama minyak mentah karena tidak memiliki fasilitas untuk memprosesnya menjadi bahan bakar untuk konsumsi atau ekspor lokal.Peluang, tegasnya, telah ditawarkan kepada perusahaan Jerman untuk berinvestasi di industri gas Irak.Irak juga telah menandatangani kesepakatan dengan perusahaan Jerman Siemens untuk meningkatkan jaringan listriknya. Kesepakatan itu bertujuan untuk meningkatkan pembangkit listrik Irak sebesar 11 gigawatt.“Irak sudah menjadi salah satu negara yang paling terkena dampak krisis iklim, dan tantangannya akan terus bertambah di tahun-tahun mendatang,” kata Scholz, menambahkan bahwa Jerman ingin membantu Irak mendiversifikasi ekonominya dari bahan bakar fosil dan mengurangi jejak karbonnya, termasuk melalui penggunaan tenaga surya dan hidrogen.[IT/r]