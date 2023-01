China Peringatkan Barat untuk Berhenti Menciptakan 'Musuh Imajiner'

IslamTimes - Washington dan Tokyo perlu meninggalkan mentalitas Perang Dingin mereka dan berhenti menciptakan musuh di kawasan Asia-Pasifik, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin pada hari Jumat (13/1). Dia menggambarkan pernyataan baru-baru ini oleh menteri luar negeri dan pertahanan Amerika dan Jepang mengandung "fitnah dan serangan tidak berdasar" terhadap China.

AS dan Jepang adalah ancaman keamanan nyata bagi Asia-Pasifik, kata Beijing“Kami mendesak AS dan Jepang untuk meninggalkan mentalitas Perang Dingin dan bias ideologis, berhenti menciptakan musuh imajiner, dan berhenti mencoba menabur benih Perang Dingin baru di Asia-Pasifik,” kata Wang kepada wartawan dalam jumpa pers reguler di Beijing. .Kata-kata keras Wang datang sebagai tanggapan atas pernyataan bersama dari Komite Konsultatif Keamanan AS-Jepang yang dikeluarkan pada hari Rabu (11/1), yang menyatakan aliansi antara Washington dan Tokyo sebagai “landasan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran regional.”China mewakili “tantangan strategis terbesar di kawasan Indo-Pasifik dan sekitarnya,” demikian pernyataan yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, Menteri Pertahanan Lloyd Austin, Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi, dan Menteri Pertahanan Yasukazu Hamada.Namun, menurut Wang, AS dan Jepang hanyalah “mencari dalih untuk pembangunan militer dan penggunaan kekuatan yang disengaja”, menciptakan perpecahan dan konfrontasi.“Mereka mengklaim menegakkan tatanan internasional berbasis aturan, tetapi apa yang mereka lakukan adalah menginjak-injak hukum internasional dan norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional dan mencampuri urusan dalam negeri negara lain,” kata Wang kepada wartawan.Asia-Pasifik adalah “jangkar untuk perdamaian dan pembangunan, bukan tempat pergulatan untuk persaingan geopolitik,” tegas juru bicara Kementerian Luar Negeri China, menambahkan bahwa sebagian besar negara di dunia “untuk keadilan dan melawan hegemonisme,” lebih memilih kerja sama daripada konfrontasi.Ditanya tentang rencana Washington yang diumumkan secara terbuka untuk membatasi akses Beijing ke teknologi semikonduktor, Wang mengatakan China akan "dengan tegas melindungi kepentingan kita sendiri."Dia menuduh AS menyalahgunakan kontrol ekspor dan mempersenjatai perdagangan “untuk melanggengkan hegemoni dan kepentingan egoisnya.” Ini tidak hanya “sangat melanggar aturan pasar” tetapi juga mengganggu perdagangan internasional, tegasnya.[IT/r]