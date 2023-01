Sayyid Nasrallah: Berdoa kepada Allah dengan Perantaraan Bunda Kita yang Lembut Sayyidah Fatima (as)

IslamTimes - Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyed Hasan Nasrallah menekankan bahwa Sayyidah Fatimah Al-Zahra (as) adalah Ibu Panutan dalam keberadaan manusia sama seperti Ayahnya Nabi Muhammad (SAW) adalah Tuan dari keberadaan manusia, menambahkan bahwa klannya adalah yang terbesar di dunia.

Berbicara kepada kerumunan wanita Hizbullah pada Hari Ulang Tahun Sayyidah Fatimah (as), Sayyid Nasrallah menyoroti fakta bahwa mencintai Bunda Agung mengarah ke Surga dan membencinya mengarah ke Neraka.Sayyid Nasrallah menggarisbawahi bahwa nama Sayyidah Fatimah (as) dipilih oleh Tuhan “Siapa yang akan memilih nama lain jika ada nama yang lebih baik”, menekankan bahwa bagian dari pertarungan budaya melestarikan nama ini.Sayyid Nasrulah juga merekomendasikan agar dua nama 'Fatimah' dan 'Zainab' tetap digunakan di setiap keluarga, menyoroti konspirasi terhadap kedua nama tersebut untuk menyembunyikan indikasi simbolis mereka.Sayyid Nasrallah menegaskan bahwa ”Zainab' mengingatkan kita akan pentingnya Imam Hussein (as), Al-Abbas, Ashura, dan Al-Jihad, menambahkan bahwa salah satu prestasi terbesar Sayyidah Fatimah (as) adalah membesarkan Al-Hasan, Al-Hussein dan Zainab (as).Sayyid Nasrallah mencatat bahwa salah satu harta terbesar yang ditinggalkan oleh Sayyidah Fatimah (as) adalah Pujiannya kepada Allah, merekomendasikan untuk berlatih setelah sholat dan sebelum tidur karena manfaat religiusnya yang sangat besar.Sayyid Nasrallah menegaskan peran berdoa kepada Allah dengan berkat dan syafaat Nabi Muhammad (SAW), Imam Ali (as), Sayyidah Fatimah (as), Imam Hasan (as), dan Imam Hussein (as), merekomendasikan berkonsentrasi pada Sayyidah Fatimah (as) demi syafaat karena Dia adalah ibu dari semua pengikutnya.[IT/r]