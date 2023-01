London Menolak Akan Pasok Helikopter untuk Ukraina

IslamTimes - Pemerintah Inggris membantah laporan media yang mengklaim bahwa mereka akan memasok Ukraina dengan helikopter serang AH-64 Apache, Sky News menyatakan pada hari Minggu (15/1). Inggris masih berniat menyumbangkan beberapa tank dan senjata artileri.

Dalam sebuah artikel yang telah dihapus, Sunday People, sebuah surat kabar yang berbagi situs web dengan The Mirror, mengklaim bahwa kedatangan helikopter buatan AS akan menjadi "pengubah permainan utama" bagi pasukan Ukraina, yang baru-baru ini kalah di kota Soledar Donbass yang penting secara strategis bagi pasukan Rusia, mengalami kerugian yang mengerikan dalam prosesnya.Mengutip "sumber pertahanan senior" yang tidak disebutkan namanya, surat kabar itu mengatakan bahwa "anggota NATO lainnya sekarang akan mengikuti" dan menyumbangkan helikopter mereka sendiri.Namun, artikel itu "salah," kata Kementerian Pertahanan kepada koresponden Sky News Deborah Haynes.Sementara militer Ukraina tidak akan mendapatkan Apache, Inggris masih berniat untuk mengirimkan satu skuadron 14 tank Challenger 2 ke Kiev “dalam beberapa minggu mendatang,” serta “sekitar 30” senjata artileri self-propelled AS-90. . Kantor Perdana Menteri Rishi Sunak mengkonfirmasi paket senjata tersebut pada hari Sabtu, dan Menteri Pertahanan Ben Wallace diperkirakan akan mengumumkan rincian lebih lanjut pada hari Senin (16/1).Ukraina belum menerima pesawat tempur yang dirancang Barat dari pendukung NATO, meskipun Kiev berulang kali meminta jet tempur khususnya.Selain tantangan untuk melatih pilot Ukraina untuk menerbangkan mesin tersebut, Apache terkenal karena “seringnya kegagalan komponen utama dan permintaan pemeliharaan yang tinggi”, menurut laporan pemerintah AS. Laporan tersebut menemukan bahwa untuk menjaga agar Apache tetap terbang di lingkungan pertempuran, militer AS “sangat bergantung pada kontraktor” untuk “mengimbangi beban pemeliharaan”.[IT/r]