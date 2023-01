Demokrat AS: Impeach 'Penjahat Perang' Biden atas Ukraina 

IslamTimes - Geoffrey Young, yang mencalonkan diri sebagai gubernur di negara bagian Kentucky, AS, menuduh Joe Biden melakukan kejahatan perang di Ukraina dan negara lain, mengatakan presiden harus dimakzulkan karena melakukan perang proksi ilegal melawan Rusia di bekas republik Soviet.

Kandidat gubernur Kentucky Geoffrey Young menuduh presiden melanggengkan "perang proksi ilegal"“Saya pikir (penjahat perang) Joe Biden harus segera dimakzulkan karena kejahatan perang di Ukraina, Yaman, Suriah, Irak, dll.,” kata Young dalam sebuah posting Twitter. “Juga untuk melanjutkan perang proksi ilegal melawan Rusia di Ukraina. Semua presiden AS sejak 1945 = penjahat perang (termasuk Trump),” tambahnya.Young, seorang ekonom lulusan MIT yang telah bekerja sebagai insinyur lingkungan di pemerintahan negara bagian, membuat gebrakan tahun lalu setelah memenangkan nominasi Partai Demokrat untuk kursi kongres Distrik 6 Kentucky. Dia berjanji selama kampanye untuk membantu mencegah perang nuklir dengan Rusia dengan mengejar rencana perdamaian yang “masuk akal” dengan Moskow. Dia juga menyebut rezim Kiev sebagai "pemerintahan boneka Nazi" dan mengatakan CIA harus dihilangkan karena itu adalah "organisasi teroris terburuk di dunia saat ini".Setelah Young memenangkan pendahuluan Demokrat di Kentucky pada bulan Mei, partainya menolak untuk mendukungnya dalam pemilihan umum November melawan anggota kongres Republik yang sedang menjabat Andy Barr. Dia mengasingkan para pemimpin partai dengan pandangan pelawannya, seperti menuduh Biden secara sembrono memprovokasi China, mengerahkan pasukan secara ilegal di Suriah dan Irak, dan membuat AS rentan terhadap serangan dengan menjadi "rekan berperang" dengan Ukraina melawan Rusia.Kurang dari seminggu setelah ujian tengah semester kongres, Young yang berusia 66 tahun, yang menyebut dirinya sebagai "Demokrat perdamaian", mengumumkan pencalonannya dalam pemilihan gubernur Kentucky tahun 2023. Dia akan mencoba untuk menggeser petahana Demokrat, Gubernur Andy Beshear, yang dia tuduh sebagai "penjahat yang belum didakwa."Young menyebut konflik Ukraina sebagai penyebab yang hilang bagi AS dan NATO dan menyalahkan pemerintahan Biden karena menolak proposal perdamaian dari Moskow pada Desember 2021. “Rusia tidak mungkin kalah dalam perang ini dan tidak mungkin Ukraina dan NATO dapat memenangkannya, katanya minggu lalu.[IT/r]