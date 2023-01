Anggota Parlemen Republik Mengutuk 'Kemunafikan' di Biden atas Kasus Dokumen Rahasia Trump

IslamTimes - Anggota DPR dari Partai Republik menuduh otoritas AS "munafik" dalam menangani dokumen rahasia oleh Presiden Joe Biden dan mantan Presiden Donald Trump setelah meninggalkan jabatan.

Tim hukum Biden mengakui minggu ini bahwa mereka telah menemukan dokumen rahasia yang berkaitan dengan waktunya sebagai wakil presiden dalam pemerintahan Obama di kediaman Biden di Wilmington, Delaware, termasuk beberapa di garasinya.Ajudannya sebelumnya menemukan kumpulan dokumen rahasia lainnya di kediamannya dan di wadah pemikir Washington yang terkait dengannya.Jaksa Agung AS Merrick Garland menunjuk seorang penasihat khusus pada hari Kamis (12/1) untuk menyelidiki masalah tersebut, seperti yang dilakukan setelah pencarian FBI musim panas lalu menemukan ratusan dokumen rahasia di kediaman mantan Presiden Trump di Mar-a-Lago.Perwakilan James Comer (R-Ky.) Ketua Komite Pengawasan dan Akuntabilitas DPR yang baru diangkat, pada hari Minggu (15/1), menyebut kediaman Biden di Delaware sebagai "TKP".“Kekhawatiran saya adalah bahwa penasihat khusus dipanggil, tetapi beberapa jam setelah itu kami masih memiliki pengacara pribadi presiden, yang tidak memiliki izin keamanan, masih mengobrak-abrik kediaman presiden, mencari sesuatu — maksud saya itu pada dasarnya adalah kejahatan. adegan, begitulah, setelah penunjukan penasihat khusus,” kata Comer kepada CNN.Partai Republik mengkritik tanggapan otoritas AS terhadap penemuan tersebut, menyebutnya munafik bahwa rumah Trump "digerebek" untuk mendapatkan dokumen tersebut ketika rumah Biden tidak.“Joe Biden menggunakan argumen penutupnya selama pemilihan paruh waktu bahwa Partai Republik merupakan ancaman bagi demokrasi. Dan dia mengutip fakta bahwa Presiden Trump salah menangani dokumen tersebut. Saat dia melakukan ini, dia tahu betul bahwa dia sendiri memiliki dokumen rahasia,” kata Comer.“Jadi kemunafikan di sini luar biasa. Kami sangat prihatin dengan kurangnya transparansi. Kami sangat prihatin, seperti yang telah saya katakan berkali-kali, tentang sistem keadilan dua tingkat di Amerika. Dan kami hanya ingin perlakuan yang sama. Dan, mudah-mudahan, kami akan mendapatkan jawaban segera,” tambahnya.Tim Biden dilaporkan menyerahkan dokumen tersebut ke Arsip Nasional setelah menemukannya.Comer meminta catatan pengunjung dari kediaman Delaware.“Jadi Anda tahu, kami punya banyak pertanyaan untuk Arsip Nasional. Kami memiliki banyak pertanyaan untuk Departemen Kehakiman, dan mudah-mudahan kami akan segera mendapatkan jawaban,” kata Comer.Ketua DPR Kevin McCarthy (R-Calif.) mengatakan tanggapan pemerintah AS terhadap penanganan dokumen rahasia oleh Biden dan Trump "hanya menunjukkan kemunafikan dan mengapa publik Amerika tidak mempercayai pemerintah mereka."“Yang benar-benar memprihatinkan bagi saya adalah bagaimana keadilan diterapkan, dan apakah itu diterapkan secara setara? Mengapa Anda menyerang Presiden Trump?” McCarthy bertanya.“Sekarang kami berulang kali menemukan pintu garasi terkunci yang terbuka dan tertutup dengan menekan tombol. Sudah berapa tahun wakil presiden yang sudah menjabat lebih dari 40 tahun ini memiliki dokumen-dokumen tersebut? Siapa yang keluar masuk sana?” kata McCarthy dalam mengkritik kasus Biden. “Jadi mereka menerapkan nasihat khusus. Tapi berapa banyak agen yang mereka lamar untuk itu dan juga berlaku untuk Presiden Trump? Ini hanyalah kemunafikan.”Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat AS meluncurkan penyelidikan pada hari Jumat atas penanganan Departemen Kehakiman atas dokumen rahasia yang disimpan secara tidak benar yang dimiliki oleh Biden, dan mempertanyakan apakah putranya, Hunter, memiliki akses ke mana pun.Dalam sepucuk surat kepada Garland, petinggi Partai Republik di Komite Kehakiman DPR menuntut semua dokumen dan komunikasi yang relevan antara Departemen Kehakiman, FBI, Gedung Putih, dan pengacara Biden.[IT/r]