Media AS: Sanksi AS Gagal Mengganggu Kekuatan Drone Iran

IslamTimes - Sanksi sepihak yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat terhadap Iran telah gagal mengganggu program pesawat nirawak negara itu, kata media AS.

Sebuah artikel oleh majalah hubungan internasional terkemuka Amerika merujuk pada sanksi berusia satu dekade yang dijatuhkan pada produsen drone Iran seperti Quds Aviation and Aerospace Industries Organization (IAIO) dan Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA).“Selama bertahun-tahun, Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi terhadap kompleks militer dan basis manufaktur Iran, termasuk entitas seperti IAIO, HESA… Namun demikian, sektor kedirgantaraan dan industri drone Iran terus maju dan berkembang,” tulis Eric Lob dan Edward Riehle.Artikel itu mengatakan, “Iran telah memproduksi dan mengoperasikan drone militer sejak Perang Iran-Irak pada pertengahan 1980-an. Dengan lebih dari tiga puluh tiga model, kompleks drone militer Iran yang sangat maju dan canggih terdiri dari salah satu dari empat pilar strategi keamanan dan struktur pasukannya, melengkapi teknologi misil, pasukan proksi, dan perang dunia maya.”“Drone semakin menawarkan keuntungan asimetris ke Iran,” katanya.“Drone (Iran) juga memungkinkan Iran untuk memproyeksikan kekuatan dan mendapatkan keuntungan, memamerkan teknologi dan meningkatkan prestise, memperkuat aliansi di Timur Tengah dan sekitarnya,” tambah artikel AS itu.Awal bulan ini, AS memberlakukan sanksi terhadap enam eksekutif dan anggota dewan Industri Penerbangan Quds Iran dengan dalih palsu bahwa Republik Islam telah memberi Rusia UAV untuk digunakan oleh Moskow melawan Ukraina.Republik Islam, pada kesempatan berulang kali, dengan tegas menolak tuduhan Washington. Desember lalu, Menteri Pertahanan Iran Brigadir Jenderal Mohammad Reza Ashtiani mengatakan pejabat Ukraina telah gagal memberikan bukti atas klaim mereka bahwa Rusia menggunakan drone Iran dalam perang Ukraina.Artikel Kepentingan Nasional mengakui bahwa, “Sanksi Barat tidak dapat mencegah Iran menjadi pemain terkemuka di pasar drone militer dan berbagi teknologi drone dengan mitra di dalam dan di luar Timur Tengah.”Artikel itu juga mengatakan bahwa drone Iran lebih murah daripada “rekan-rekan Barat mereka dan telah terbukti efektif di medan perang.”Ketua Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Mayor Jenderal Mohammad Baqeri mengatakan bulan lalu bahwa Republik Islam saat ini berada di antara lima kekuatan teratas dunia dalam industri kendaraan udara tak berawak. Dia mengatakan drone Iran dapat melakukan berbagai misi dengan akurasi tinggi dan ketahanan terbang.[IT/r]