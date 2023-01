NATO Menjanjikan Lebih Banyak Senjata Berat untuk Ukraina

Jens Stoltenberg speaks during a media conference at NATO headquarters in Brussels, Belgium

IslamTimes - Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan pada hari Sabtu (14/1) bahwa Ukraina akan menerima lebih banyak “peralatan perang berat” dari Barat dalam “waktu dekat.” Inggris telah menjanjikan tank ke negara itu, dan Jerman berada di bawah tekanan untuk mengikutinya. 'Grup kontak' yang dipimpin AS untuk mempersenjatai Ukraina akan bertemu pada hari Jumat (20/1).

“Kita berada dalam fase perang yang krusial,” kata Stoltenberg kepada surat kabar Handelsblatt Jerman pada hari Minggu, beberapa hari setelah Ukraina kehilangan kota Soledar yang penting dan strategis di tangan pasukan Rusia. “Kami mengalami pertempuran sengit,” lanjut kepala NATO. “Oleh karena itu, penting bagi kami untuk melengkapi Ukraina dengan senjata yang dibutuhkan untuk dapat menang.”Beberapa minggu terakhir telah terlihat peningkatan dramatis dalam peralatan yang dijanjikan ke Ukraina oleh kekuatan terbesar NATO. AS, Prancis, dan Jerman secara bersamaan mengumumkan pada awal bulan bahwa mereka akan menyumbangkan kendaraan tempur infanteri ke militer Ukraina, sementara Inggris secara resmi mengkonfirmasi pada hari Sabtu bahwa mereka akan mengirim empat belas tank tempur utama Challenger 2.“Janji peralatan perang berat baru-baru ini penting, dan saya berharap lebih banyak dalam waktu dekat,” kata Stoltenberg kepada Handelsblatt.Paket senjata lebih lanjut kemungkinan akan diumumkan setelah 'Kelompok Kontak Pertahanan' yang dipimpin AS bertemu pada hari Jumat di Pangkalan Udara Ramstein di Jerman. Panel yang terdiri dari hampir 50 negara ini telah bertemu tujuh kali sejak operasi militer Rusia di Ukraina dimulai Februari lalu, dengan setiap pertemuan diikuti dengan janji baru bantuan militer dari Amerika dan sekutunya.Salah satu pertemuan pertama di bulan Mei diikuti oleh pengiriman rudal anti kapal dari Denmark, helikopter dari Republik Ceko, dan sistem artileri dari Italia, Yunani, Norwegia, dan Polandia. Pertemuan terakhir kelompok tersebut pada bulan November terjadi ketika AS mengumumkan paket bantuan senilai $400 juta, termasuk rudal darat-ke-udara.Meskipun Stoltenberg menegaskan bahwa dia tidak menginginkan "perang besar-besaran antara NATO dan Rusia," Moskow telah berulang kali memperingatkan Barat bahwa pengiriman senjata yang berkelanjutan hanya akan memperpanjang konflik di Ukraina, sementara membuat kekuatan Barat menjadi peserta de-facto. 