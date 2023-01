Angkatan Laut China Gelar Latihan Konfrontasi di Laut China Selatan

IslamTimes - Angkatan Laut China telah melakukan serangkaian latihan konfrontasi di Laut China Selatan pada saat yang sama ketika kelompok kapal induk Amerika Serikat meluncurkan pelatihan serangan maritim di perairan yang diperebutkan.

Kelompok kapal induk Angkatan Laut China Shandong melakukan "latihan konfrontasi berorientasi pertempuran yang realistis" di Laut China Selatan, situs berita Global Times melaporkan pada hari Minggu (15/1), mengutip pernyataan dari Tentara Pembebasan Rakyat (PLA).Selama latihan, yang mensimulasikan serangan pesawat musuh, jet tempur J-15 lepas landas dari Shandong dan melakukan pelatihan intersepsi, kata Global Times. Kelompok kapal induk juga mempraktikkan serangan dan pertahanan di permukaan, di udara dan di bawah air, tambahnya.Laporan itu muncul ketika angkatan laut AS mengatakan kelompok tempur kapal induk Nimitz juga melakukan latihan di Laut China Selatan sebagai bagian dari “operasi rutinnya di Indo-Pasifik”.Dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat, angkatan laut AS mengatakan kelompok penyerang kapal induk Nimitz – terdiri dari kapal induk bertenaga nuklir, kapal penjelajah rudal dan tiga kapal perusak rudal – melakukan “pelatihan serangan maritim” serta “anti- kapal selam operasi” di Laut Cina Selatan.Gugus tempur kapal induk juga melakukan “pelatihan gabungan dan multi-ranah terintegrasi antara elemen permukaan dan udara, dan operasi penerbangan dengan pesawat sayap tetap dan putar”, kata angkatan laut.Pakar pertahanan China yang dikutip oleh Global Times mengatakan aktivitas kapal induk AS di Laut China Selatan “memiliki signifikansi militer yang terbatas dan hanya akan menimbulkan ketegangan di wilayah tersebut”.Militer China akan memantau “gerakan yang berpotensi provokatif di depan pintu China dan pasukan asing akan berfungsi sebagai mitra praktik yang berkontribusi pada kesiapan tempur PLA,” tabloid tersebut mengutip para analis.[IT/r]