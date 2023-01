Demokrat AS Menyebut Biden 'Penjahat Perang' Atas Ukraina, Yaman, Irak dan Suriah

IslamTimes - Seorang kandidat AS untuk kursi gubernur Kentucky menuduh Presiden AS Joe Biden melakukan kejahatan perang di Ukraina, Yaman, Suriah, dan Irak, serta negara-negara lain, dan menyerukan pemakzulannya.

Geoffrey Young juga memanggil Presiden AS yang sedang duduk untuk "perang proksi ilegal melawan Rusia di Ukraina," yang sedang berlangsung, menambahkan bahwa semua presiden Amerika sejak 1945 adalah penjahat perang.“Saya pikir Joe Biden [penjahat perang] harus segera dimakzulkan karena kejahatan perang di Ukraina, Yaman, Suriah, Irak, dll.,” kata Young di akun Twitter-nya.Young adalah kandidat partai Demokrat dalam pemilu 2018 untuk Distrik Kongres ke-6 Kentucky di Dewan Perwakilan Rakyat AS dan telah mengumumkan dia akan mencalonkan diri sebagai gubernur negara bagian dalam pemilu Mei 2023 mendatang.Dia juga mengecam mantan presiden George Bush, Kongres, dan Biden karena membunuh lebih dari 1,5 juta orang setelah menghancurkan Irak dan mengacaukan Timur Tengah.Selama kampanyenya, dia bersumpah akan mengejar rencana perdamaian yang "masuk akal" dengan Rusia terkait Ukraina."Demokrat Damai", begitu dia menyebut dirinya, menggambarkan CIA sebagai "organisasi teroris terburuk di dunia saat ini" dan menyerukan penghapusannya, juga menggambarkan Kiev sebagai "pemerintahan boneka Nazi".Partai Demokrat menolak untuk mendukung Young dalam pemilihan umum November lalu melawan pesaingnya dari Partai Republik Andy Barr, meskipun dia memenangkan pemilihan pendahuluan Demokrat di Kentucky pada awal Mei.Young berulang kali menuduh Biden mengadopsi pendekatan provokatif yang sembrono terhadap China, selain penempatan ilegal tentara AS di Irak dan Suriah.Dia juga memanggil pemerintahan saat ini karena mengekspos AS untuk menyerang dengan menjadi "peperangan bersama" dengan Kiev melawan Moskow.Young juga percaya bahwa AS dan NATO telah kehilangan Ukraina, mengecam Biden karena tidak menerima proposal perdamaian Moskow pada Desember 2021.[IT/r]