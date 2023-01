40 Persen Orang Amerika Berpikir 'Israel Memperlakukan Orang Palestina seperti Nazi Memperlakukan Orang Yahudi'

Islam Times - Jika Anda tidak ingin bersosialisasi dengan orang-orang yang mendukung Israel, atau menurut Anda Israel memperlakukan orang Palestina seperti Nazi memperlakukan orang Yahudi, Anda antisemit, menurut sebuah survei antisemitisme baru dari Anti-Defamation League (ADL), Mondoweiss melaporkan. Survei tersebut melangkah lebih jauh dari sebelumnya dalam upaya lobi Israel untuk mencap pandangan “sangat negatif” tentang Israel sebagai kefanatikan.



Dirilis minggu lalu, dan segera didukung oleh Komite Yahudi Amerika, laporan itu melaporkan bahwa 40 persen orang Amerika percaya bahwa Israel memperlakukan orang Palestina seperti Nazi memperlakukan orang Yahudi—sebuah indikasi yang luar biasa dari reputasi Israel yang tenggelam di AS.



Keyakinan orang Amerika terhadap gagasan antisemit tentang pengaruh persekongkolan Yahudi telah berlipat ganda hanya dalam tiga tahun terakhir, kata survei tersebut, dengan "lonjakan" koresponden dalam tindakan antisemit. Tapi kejutan– tautan ADL meningkat ke Israel.



“Kami juga menemukan tumpang tindih yang signifikan antara teori konspirasi anti-Yahudi dan sentimen yang sangat negatif terhadap Israel,” Jonathan Greenblatt dari ADL menjelaskan dalam wawancara biasa di MSNBC, oleh Andrea Mitchell minggu lalu:



Jadi, Anda membenci negara Yahudi, kemungkinan Anda juga sangat tidak menyukai orang-orang Yahudi…. Saya tercengang saat berpikir bahwa 70 persen orang Amerika mengatakan kepada kami bahwa mereka tidak mau menghabiskan waktu atau berada di ruang yang sama dengan orang yang mendukung negara Yahudi. Maksud saya itu tanpa preseden…. Sejujurnya, ini adalah snapshot yang menakutkan.



Greenblatt tampaknya membesar-besarkan statistiknya sendiri tentang keengganan orang Amerika untuk bergaul dengan Zionis—survei mengatakan 18 persen.



Tetapi indeks anti-Israel mencakup beberapa sikap seperti yang benar-benar sah: seperti Israel dan para pendukungnya memberikan pengaruh buruk pada demokrasi kita (kesepakatan 24 persen), Israel memperlakukan orang Palestina seperti Nazi memperlakukan orang Yahudi (40 persen), Israel adalah bukan sekutu AS yang kuat (22 persen).



“Sangat tidak bertanggung jawab bagi ADL untuk menjalankan polling tentang antisemitisme dengan polling tentang Israel,” kata Rafi Magarik di twitter. “Ini adalah upaya kurang ajar untuk menghilangkan perilaku Israel dari lingkup debat politik, dan melukiskan kritik terhadap Israel sebagai pembenci Yahudi.”



“Sejak pembentukan Zionisme, jutaan orang Yahudi menentang pembentukan negara Yahudi secara eksplisit di Palestina yang bersejarah,” tulis Max Berger. “Apakah semua orang Yahudi itu anti-semit? Apakah anti-zionis Yahudi hari ini?”



Retorika agresif Greenblatt bukanlah hal baru. Dia mengatakan bahwa anti-Zionis sama berbahayanya dengan kaum nasionalis antisemit sayap kanan bagi orang Yahudi. Dia telah menyerukan perang melawan anti-Zionisme dalam gerakan solidaritas Palestina dan di dalam komunitas Yahudi.



Dalam wawancaranya dengan MSNBC, Greenblatt menyalahkan media sosial dan kaum muda atas tingkat antisemitisme dan mengatakan kita harus merancang “program” dan “intervensi” untuk mengatasi masalah tersebut. Tentu saja baik dia maupun Andrea Mitchell tidak mengakui bahwa perilaku Israel adalah bagian dari masalah, bahwa Israel harus berhenti mempraktikkan apartheid atau menganiaya warga Palestina. Sikap itu pasti antisemit.



Greenblatt juga mengambil jalur perang melawan kisah Bangsa yang mendokumentasikan bahwa Ken Roth sebelumnya dari Human Rights Watch kehilangan beasiswa di Sekolah Kennedy Harvard karena pengaruh donor pro-Israel.



Sepotong @thenation baru-baru ini membangun teori konspirasi berlapis-lapis yang didasarkan pada serangkaian anggapan tentang dermawan Yahudi pro- Israel yang kuat yang bekerja pada posisi kekuasaan di @Kennedy_School. Ini #antisemitisme klasik.



Lobi Israel telah mengatakan sebanyak itu selama dua dekade: Jika Anda berbicara tentang lobi Israel, Anda adalah seorang antisemit. Ini adalah strategi untuk memberikan kekebalan politik kepada apartheid, sebuah strategi yang hanya akan menghasilkan lebih banyak kebencian terhadap pendirian Yahudi - ketika kaum muda Yahudi menjauh dari komunitas itu dalam "petak" karena Israel.



Hasil survei: Israel bercampur sejak awal. Daftar kiasan antisemit ADL mencakup keyakinan bahwa orang Yahudi lebih setia kepada Israel daripada AS, bahwa orang Yahudi memiliki terlalu banyak pengaruh di dunia bisnis dan di Wall Street "dan terlalu banyak kekuasaan di Amerika Serikat saat ini". Dan orang Yahudi berusaha keras untuk mempekerjakan orang Yahudi lain (53 persen responden setuju) dan orang Yahudi tidak “hangat dan ramah” (17 persen).



ADL segera menyamakan dugaan peningkatan sikap ini dengan kritik terhadap Israel.



ADL telah melihat cara-cara di mana kritik terhadap Israel dapat melebihi kritik kebijakan dan malah berubah menjadi teori konspirasi anti-Yahudi tradisional dan kiasan antisemit serta dipersenjatai untuk memfitnah atau meningkatkan permusuhan terhadap orang Yahudi secara umum.[IT/AR]