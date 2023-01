Suriah Mengutuk Sanksi AS yang 'Tidak Manusiawi' di Sektor Kesehatannya

IslamTimes - Kementerian luar negeri Suriah mengutuk Amerika Serikat karena menargetkan sektor kesehatannya dengan sanksi sepihak, menyerukan tindakan internasional yang mendesak dan mengatakan bahwa "langkah-langkah tidak manusiawi" baru termasuk dalam konteks blokade Washington yang kejam dan tidak etis terhadap negara Suriah.

Dalam sebuah pernyataan, kementerian mengatakan sanksi yang dijatuhkan oleh Biro Industri dan Keamanan AS (BIS) menghambat impor peralatan dan suku cadang medis untuk sejumlah besar rumah sakit umum dan swasta Suriah.Kementerian luar negeri Suriah mencatat bahwa rumah sakit yang ditargetkan, termasuk Otoritas Umum untuk Rumah Sakit Anak di ibu kota Damaskus, menyediakan layanan kesehatan bagi jutaan warga Suriah.Itu menolak klaim palsu Washington bahwa obat-obatan dan pasokan medis dibebaskan dari sanksi ilegal, karena tidak ada pihak yang dibebaskan dari tindakan paksaan sepihak.Ini menyerukan tindakan segera dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Kesehatan Dunia, dan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) untuk mengakhiri sanksi tersebut.Suriah telah berada dalam pergolakan militansi yang didukung asing sejak Maret 2011. Sementara kelompok teroris Daesh ditaklukkan oleh pemerintah Suriah, kelompok teroris Takfiri terus menguasai beberapa bagian negara di bawah perlindungan kekuatan Barat.Sejumlah laporan menunjukkan peran AS dalam memindahkan teroris Daesh ke negara yang dilanda perang dan bahkan menerbangkan pasokan ke kelompok tersebut.Pemerintah AS telah memberlakukan sanksi ekonomi besar-besaran terhadap Suriah di tengah perjuangan berat negara Arab untuk rekonstruksi dan pemulihan.Undang-undang Perlindungan Sipil Caesar Suriah yang kontroversial, yang ditandatangani menjadi undang-undang oleh mantan presiden Donald Trump, menargetkan individu dan bisnis yang berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perekonomian Suriah.Langkah-langkah pembatasan telah memblokir impor barang-barang penting, yang memengaruhi akses rakyat Suriah ke peralatan medis, makanan, pemanas, gas, dan listrik.[IT/r]