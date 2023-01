Sayyid Nasrallah: Martir Soleimani Melampaui Waktu dan Tempat; Hizbullah Mentaati Wali Al-Faqih

IslamTimes - Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hassan Nasrallah menyampaikan pidato dalam acara yang diadakan untuk mengumumkan pemenang Penghargaan Sastra Martir Soleimani pada Selasa (17/1) malam.

Sayyid Nasrallah mencatat bahwa orang-orang dan bangsa biasanya menghormati dan menghargai para martir mereka, memuji bahwa cara ini ada dalam Islam dengan istimewa.“Semua syuhada di Lebanon, Gaza, Irak, Yaman, dan di tempat lain adalah mereka yang berprestasi; namun para pemimpin di antara mereka memiliki sesuatu yang membuat mereka istimewa,” Sayyid Nasrallah menggarisbawahi, menyoroti pentingnya Haji Qassem Soleimani yang disebutnya sebagai seorang martir yang melampaui waktu dan tempat; dia adalah martir bangsa dan bahkan dunia.Mengingat Haji Qassem Soleimani sebagai pemimpin terkemuka, luhur, dan kunci dalam pertempuran yang melarang Amerika menduduki wilayah kami, pemimpin Hizbullah menyebut komandan Pasukan Quds Pengawal Revolusi Islam yang mati syahid sebagai penghubung komunikasi dalam Poros Perlawanan dan pemimpin utama dalam mengalahkan skema 'Israel Raya'.“Hajj Qassem Soleimani menyebarkan semangat moral di antara semua orang yang bekerja dengannya, dan adalah tugas kita untuk mengingat dan menampilkan kepribadian para syuhada seperti dia,” desak Sayyid Nasrallah, menjelaskan lebih jauh bahwa syuhada Soleimani memiliki potensi besar untuk mengesankan generasi mendatang.Saat dia menunjukkan pentingnya memiliki model seperti para martir di setiap generasi, yang hadir di setiap medan perang, dan yang namanya harus dihidupkan kembali karena mewakili kekayaan intelektual dan spiritual yang sangat besar yang tidak boleh kita remehkan, pemimpin perlawanan menjelaskan bahwa “kita harus melakukan ini untuk diri kita sendiri dan bukan untuk kepentingan mereka saja.”“Hari ini kita perlu menyoroti pentingnya panutan mengingat umat kita perlu menghadapi tantangan karena menghadapi setiap tantangan membutuhkan seorang pemimpin seperti martir Qassem Soleimani,” tambah Sayyid Nasrallah.Pindah ke urusan lokal, pemimpin Hizbullah mendesak setiap komponen Lebanon untuk menghindari setiap bahasa yang dapat mengarah pada hasutan sektarian terkait pemilihan presiden republik.Memastikan bahwa tidak ada kekuatan atau blok parlementer di Lebanon yang ingin absen dari jabatan puncak Kristen dan Maronit dari arena politik, Sayyid Nasrallah menjelaskan bahwa tidak ada pihak di Parlemen Lebanon yang memiliki mayoritas dua pertiga untuk mengamankan kuorum yang diperlukan. untuk memilih presiden, dan menekankan bahwa tidak ada yang berencana untuk melanjutkan kekosongan presiden saat ini.Adapun krisis listrik, Sayyid Nasrallah menyayangkan hal itu membuat rakyat Lebanon sangat menderita, meninggalkan dampaknya pada ekonomi dan kehidupan normal masyarakat.“Kami meminta Republik Islam untuk menyediakan bahan bakar Lebanon selama enam bulan; permintaan kami telah diserahkan kepada Yang Mulia Imam Sayyed Ali Khamenei dan Presiden Iran Sayyid Ebrahim Raisi, dan itu disetujui,” jelas kepala Hizbullah itu, juga mencatat bahwa “penawaran bahan bakar Iran ke Lebanon masih berlaku selama enam bulan tetapi Amerika pihak yang menghalanginya.”Mengulangi perkataannya yang terkenal yang menyangkal klaim Hizbullah sebagai alat Iran di Lebanon, Sayyed Nasrallah menggarisbawahi bahwa “Kami adalah penguasa Wali al-Faqih, dan perkataan ini terbukti hari demi hari.” Sayyid Nasrallah melanjutkan dengan bertanya kepada komponen politik anti-Hizbullah: Apa maksud Anda dengan AS, Arab Saudi, dan negara-negara lain? Apakah Anda tuan, budak, alat, atau apa lagi?Sayyid Nasrallah lebih lanjut berbicara kepada sekutu AS di Lebanon dengan memberi tahu mereka bahwa Hizbullah memiliki kesempatan untuk menyelesaikan krisis bahan bakar di Lebanon, dan menantang mereka untuk memanfaatkan hubungan mereka dengan AS untuk mendapatkan pengecualian untuk membawa bahan bakar Iran ke Lebanon. .“Anda mendapat pengecualian dan saya jamin kapal bahan bakar Iran akan berlayar ke Lebanon,” Yang Mulia menggarisbawahi.Adapun saat ini, kapal tanker bahan bakar yang berlabuh di laut sedang mengumpulkan denda yang harus dibayarkan dari kantong rakyat Lebanon, Sayyid Nasrallah membunyikan alarm.Pada tingkat perselisihan yang disebabkan oleh partisipasi Hizbullah dalam sidang kabinet sebelumnya, Sayyid Nasrallah menjelaskan bahwa kelompok perlawanan yakin bahwa pemerintah sementara memiliki hak untuk bersidang untuk mengatasi masalah yang terbatas waktu dan mendesak.“Hizbullah melakukan upaya untuk membentuk pemerintahan menjelang kekosongan presiden tetapi pembentukannya tidak tercapai,” lanjut Yang Mulia.Memastikan bahwa Hizbullah mencoba menjadi mitra dalam memecahkan masalah yang diderita rakyat, Sayyid Nasrallah mengakhiri pidatonya dengan menggarisbawahi bahwa “Ketika kami menghadiri sidang kabinet, kami tidak akan menantang siapa pun melainkan bekerja pada apa yang kami yakini untuk menyelesaikan krisis rakyat.”[IT/r]