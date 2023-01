NYT: AS Diam-diam Mengirim Senjata dari Israel ke Ukraina 

IslamTimes - Militer AS memasok Ukraina dengan ratusan ribu peluru artileri yang ditarik dari persediaan yang berbasis di Zionis Israel, menurut New York Times. Pentagon dilaporkan "berebut" untuk menemukan amunisi karena pasukan Ukraina terus menghabiskan persenjataan mereka.

Langkah itu memicu kekhawatiran di kalangan pejabat di Israel, yang sejauh ini menolak mengirim senjata ke KievPentagon telah mengambil dari “tumpukan amunisi Amerika yang sangat banyak tetapi sedikit diketahui di Zionis Israel untuk membantu memenuhi kebutuhan mendesak Ukraina akan peluru artileri,” Times melaporkan pada hari Selasa (17/1), mengutip beberapa pejabat Zionis Israel dan Amerika yang tidak disebutkan namanya. Meskipun tidak jelas kapan kesepakatan itu dicapai, Zionis Israel telah setuju untuk mengizinkan Washington mengambil sekitar 300.000 peluru 155 milimeter dari gudang di wilayahnya.“Sekitar setengah dari 300.000 peluru yang ditujukan ke Ukraina telah dikirim ke Eropa dan pada akhirnya akan dikirim melalui Polandia,” tambah Times.Meskipun persediaan di Zionis Israel dimaksudkan untuk digunakan dalam konflik Amerika di Timur Tengah, beberapa di antaranya terus membara, Pentagon terpaksa mencari pasokan senjata baru karena pasukan Ukraina dilaporkan meledakkan sekitar 90.000 peluru per bulan – dua kali lipat tingkat yang dihasilkan oleh gabungan Amerika Serikat dan Eropa.Amerika Serikat telah mengirim atau mengesahkan pengiriman lebih dari satu juta peluru 155 milimeter ke Ukraina sejak konflik dengan Rusia dimulai Februari lalu. "Sebagian besar" dari itu telah ditarik dari inventaris yang ada di Korea Selatan dan Zionis Israel, kata seorang pejabat senior AS kepada Times, meskipun tidak menyebutkan jumlah total yang bersumber dari masing-masing.Sementara pejabat Israel "awalnya menyatakan keprihatinan" tentang rencana untuk menarik dari saham di negara mereka sendiri, percaya itu bisa menunjukkan Israel "terlibat dalam mempersenjatai Ukraina," pemerintah akhirnya setuju dengan syarat bahwa Pentagon mengisi kembali persenjataan. Washington juga telah berjanji untuk "segera mengirimkan amunisi dalam keadaan darurat yang parah," kata Times.Israel mempertahankan hubungan dengan Ukraina dan Rusia, dan telah berusaha untuk menjalin hubungan diplomatik antara dua negara yang berkonflik sejak pertempuran meletus tahun lalu. Meskipun telah menawarkan untuk membantu menengahi pembicaraan damai dan memberikan beberapa putaran bantuan kemanusiaan ke Kiev, Israel sebagian besar menolak untuk bergabung dengan sekutu Baratnya dalam mempersenjatai Ukraina atau memberikan sanksi ekonomi Rusia, karena khawatir tindakan bermusuhan seperti itu dapat merusak hubungan dengan Moskow.Di bawah Presiden Joe Biden, AS telah mengesahkan sekitar $25 miliar bantuan militer langsung ke Kiev, baru-baru ini setuju untuk mengirim 50 kendaraan tempur infanteri Bradley dan berbagai senjata lainnya dalam paket senjata terbaru senilai $3 miliar. Namun, pejabat Ukraina terus meminta perlengkapan tambahan, dan sekarang mendesak Washington dan sekutu Eropanya untuk mengirim tank tempur utama dan pertahanan udara yang lebih baik, di antara senjata lainnya. Sementara AS sejauh ini telah menolak permintaan tank, para pemimpin militer dari 'Kelompok Kontak Pertahanan Ukraina', yang termasuk anggota NATO, akan bertemu di Pangkalan Udara Ramstein Jerman pada hari Jumat untuk membahas kemungkinan pengiriman senjata yang lebih berat.[IT/r]