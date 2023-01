Di Tengah Kemarahan atas Normalisasi dengan Israel, Delegasi 'Keamanan' Bahrain Mengunjungi Wilayah Pendudukan

IslamTimes - Rezim Al Khalifah Bahrain telah mengirim delegasi "keamanan" ke wilayah yang diduduki Zionis Israel, di tengah kemarahan publik di kerajaan Teluk Persia atas normalisasi dengan rezim di Tel Aviv.

Situs berita New Khalij, mengutip sebuah posting yang diterbitkan oleh Zionis Israel di akun Twitter Teluk [Persia] dari Kementerian Luar Negeri Zionis Israel, melaporkan bahwa kunjungan tersebut terjadi baru-baru ini, tanpa menyebutkan lokasinya.Akun tersebut, yang mendefinisikan dirinya sebagai akun resmi kedutaan virtual Zionis Israel di wilayah Teluk Persia, mengumumkan pada Selasa (17/1) malam bahwa delegasi yang dipimpin oleh Wakil Kepala Keamanan Publik Bahrain, Mayor Jenderal Sheikh Hamad bin Mohammed Al Khalifah, tiba di Zionis Israel dengan seorang pejabat. mengunjungi dan bertemu dengan Komisaris Jenderal Polisi Zionis Israel.Bahrain belum memberikan komentar resmi tentang kunjungan tersebut.Warga Bahrain telah berulang kali menyatakan penentangan mereka terhadap normalisasi hubungan dengan rezim Zionis Israel dengan mengadakan demonstrasi.Kelompok oposisi utama Bahrain al-Wefaq dan ulama terkemuka kerajaan Sheikh Isa Qassim juga berulang kali mengutuk langkah normalisasi yang dilakukan oleh dinasti al-Khalifah.Bahrain dan Uni Emirat Arab menandatangani perjanjian normalisasi yang ditengahi AS dengan Zionis Israel dalam sebuah acara di Washington pada September 2020.Sudan dan Maroko mengikutinya di akhir tahun dan menandatangani kesepakatan normalisasi serupa yang ditengahi AS dengan rezim pendudukan.Langkah tersebut memicu kecaman luas dari Palestina serta negara-negara dan pembela hak asasi manusia di seluruh dunia, terutama di dunia Muslim.Orang-orang Palestina mengecam kesepakatan itu sebagai "tikaman dari belakang" yang berbahaya dan pengkhianatan atas perjuangan mereka terhadap pendudukan Zionis Israel selama puluhan tahun di wilayah Palestina. Palestina mencari negara merdeka di Tepi Barat yang diduduki dan Jalur Gaza dengan al-Quds Timur sebagai ibukotanya.[IT/r]