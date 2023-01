WSJ: Jerman Ingin AS Kirim Tank ke Ukraina Terlebih Dahulu

IslamTimes - Karena tuntutan Berlin untuk menyetujui pengiriman tank tempur utama Leopard ke Kiev mengancam akan mematahkan koalisi penguasa Jerman, pejabat senior mengatakan AS harus setuju untuk mengirim tank Abrams terlebih dahulu, menurut Wall Street Journal.

Polandia, Finlandia, dan Denmark semuanya secara sukarela mengirim beberapa tank Leopards (Macan Tutul) yang mereka miliki ke militer Ukraina, tetapi tindakan semacam itu akan membutuhkan izin Jerman. Berlin belum menerima permintaan resmi untuk hal itu, kata para pejabat kepada Journal.“Pejabat senior Jerman” mengatakan kepada outlet tersebut bahwa Jerman akan bersedia memberikan persetujuan, tetapi hanya jika AS mengumumkan akan mengirim beberapa MBT Abrams ke Kiev.Kanselir Olaf Scholz menggambarkan Jerman sebagai "saling terkait secara strategis" dengan teman dan mitranya ketika sampai pada keputusan tentang bagaimana mendukung Ukraina. Ditanya pada hari Rabu tentang situasi Leopard, Scholz mengatakan kepada Forum Ekonomi Dunia di Davos bahwa dia prihatin dengan konflik di Ukraina yang meningkat.“Ukraina dapat mengandalkan dukungan kami dalam perjuangan berani mereka, tetapi juga jelas bahwa kami ingin menghindari ini menjadi perang antara Rusia dan NATO,” katanya.Sambil bersikeras bahwa mereka bukan pihak dalam konflik, AS dan sekutunya juga berpendapat bahwa "Rusia harus kalah" dan memasok Kiev dengan uang dan berbagai senjata yang semakin berat.Koalisi Scholz dilaporkan terpecah dalam masalah ini, dengan Partai Hijau dan Demokrat Bebas yang mendukung pemberian Leopards ke Ukraina segera, sementara Sosial-Demokratnya sendiri enggan. Menteri Pertahanan Christine Lambert mengundurkan diri minggu ini, sebagian karena kontroversi tank. Penggantinya, Boris Pistorius, mengakui pada hari Rabu bahwa Jerman "secara tidak langsung" terlibat dalam konflik tersebut tetapi tidak mau mengomentari urusan Leopard.Mendapatkan tank Abrams dari AS telah lama menjadi tujuan Menteri Pertahanan Ukraina Aleksey Reznikov, yang mengatakan kepada Politico pada bulan Oktober bahwa Leopard adalah batu loncatan di jalan itu.Menurut outlet yang sama, Washington dilaporkan tidak mau mengambil langkah itu saat ini, meskipun bukan karena takut akan semakin memusuhi Rusia. Pejabat Pentagon yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada Politico pada hari Rabu bahwa masalahnya ada pada “tantangan logistik dan pemeliharaan” Abrams, mesin seberat 67 ton dengan mesin turbin yang boros bahan bakar.Pada hari Senin, Inggris mengumumkan akan mengirim 14 MBT Challenger II, dengan harapan dapat mendorong anggota NATO lainnya untuk mengikutinya. Skuadron tunggal tampaknya adalah satu-satunya yang bersedia disisihkan oleh Angkatan Darat Inggris saat ini, meskipun seorang anggota parlemen Tory mengakui pada hari Rabu bahwa Kiev membutuhkan ratusan orang untuk benar-benar membuat perbedaan.Moskow telah berulang kali memperingatkan Barat bahwa mengirim senjata ke Ukraina hanya akan memperpanjang eskalasi yang tak terhindarkan dan berisiko. Ditanya tentang Challengers pada hari Senin, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov hanya mengatakan bahwa "tank-tank itu dapat terbakar dan mereka akan terbakar seperti yang lainnya."[IT/r]