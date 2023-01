Duta Besar Rusia: AS Mendorong Aksi Teroris Melawan Rusia

IslamTimes - Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat Anatoly Antonov telah memperingatkan terhadap serangan Ukraina di masa depan di Semenanjung Krimea, bersikeras bahwa negaranya akan merespons dengan paksa setelah Washington menyarankan Kiev dapat menggunakan senjata Baratnya untuk menyerang wilayah tersebut.

Diminta untuk mengomentari pernyataan baru-baru ini dari juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price, yang bersikeras bahwa Krimea masih merupakan wilayah Ukraina meskipun Rusia menguasai wilayah tersebut selama lebih dari satu dekade, Antonov memperingatkan terhadap retorika "teroris" dari Amerika Serikat, dengan mengatakan itu hanya risiko eskalasi lebih lanjut.“Departemen Luar Negeri, melalui pernyataan tidak langsung bahwa 'Krimea adalah Ukraina' dan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina dapat menggunakan senjata Amerika untuk melindungi wilayah mereka, pada dasarnya mendorong rezim Kiev untuk melakukan serangan teroris di Rusia,” kata pernyataan tersebut. kata utusan itu pada Rabu (18/1) malam. “Mendengar pernyataan seperti itu dari Washington, para penjahat di Kiev sekali lagi akan merasakan permisif sepenuhnya. Risiko eskalasi konflik hanya akan meningkat.”Selama jumpa pers sebelumnya pada hari Rabu, Price ditanyai tentang apakah Washington pernah menempatkan "batasan" pada serangan Ukraina, mempertahankan bahwa AS "tentu saja tidak membuat keputusan penargetan atas nama mitra Ukraina kami" dan bahwa "keputusan ini terserah. ke mereka." Dia mengatakan Kiev bebas untuk memilih targetnya sendiri, termasuk di Krimea, yang menurutnya “adalah Ukraina” – mengulangi penolakan Washington untuk menerima klaim Moskow atas wilayah tersebut.Komentar juru bicara itu mengikuti laporan New York Times yang menunjukkan bahwa Gedung Putih semakin bersedia membantu Kiev menyerang semenanjung, mengutip sejumlah pejabat AS yang tidak disebutkan namanya. Presiden Joe Biden, bagaimanapun, dilaporkan masih menolak untuk memberikan rudal jarak jauh yang dibutuhkan untuk serangan penuh, alih-alih berharap senjata dan kendaraan yang lebih ringan mungkin cukup untuk serangan balasan besar.Antonov melanjutkan dengan mengatakan bahwa tidak ada jumlah bantuan Barat yang akan menghentikan operasi militer Moskow, dengan alasan “kami akan menghancurkan senjata apa pun yang dipasok ke rezim [Presiden Vladimir] Zelensky baik oleh Amerika Serikat atau NATO.”“Apakah benar-benar tidak dapat dipahami oleh orang lain bahwa memompa senjata ke Ukraina, baik itu Amerika atau negara NATO lainnya, hanya akan menyebabkan peningkatan korban sipil dan menciptakan kesulitan tambahan di bekas republik Soviet?” dia menambahkan.[IT/r]