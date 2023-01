Duta Rusia: Ada Bukti AS Diam-diam Mensponsori Daesh di Afghanistan

Zamir Kabulov, Russian presidential envoy to Afghanistan.png

IslamTimes - Seorang diplomat senior Rusia dan utusan kepresidenan untuk Afghanistan mengatakan ada bukti bahwa Amerika Serikat mencoba untuk secara diam-diam mensponsori kelompok teroris Daesh (ISIS/ISIL) di negara itu untuk melemahkan dispensasi politik de-facto saat ini.

Zamir Kabulov mengatakan pada hari Jumat (20/1) bahwa Washington berusaha membalas dendam atas kekalahan memalukan di negara Asia Selatan dan bertujuan untuk diam-diam mensponsori kelompok teroris Takfiri untuk menyebabkan lebih banyak kehancuran di negara yang dilanda perang."Ya, ada data seperti itu, mereka [otoritas AS] melakukannya bukan untuk kebaikan, tetapi untuk kerugian, karena mereka benar-benar ingin membalas kekalahan militer-politik yang memalukan di Afghanistan," katanya kepada seorang penyiar Rusia."Dan, sebagai pembalasan, mereka melakukan segalanya agar perdamaian tidak tercipta di tanah yang telah lama menderita ini, tetapi yang lebih buruk adalah, selain kontak dengan oposisi bersenjata di Afghanistan, Anglo-Saxon secara diam-diam mensponsori Daesh."Taliban melakukan comeback yang menakjubkan pada Agustus lalu setelah menggulingkan pemerintahan yang didukung AS di Kabul. Pada tahun lalu, sanksi AS dan pembekuan aset Afghanistan telah melahirkan salah satu bencana kemanusiaan terburuk di negara yang dilanda perang itu.AS menginvasi Afghanistan pada Oktober 2001 setelah serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat, meskipun faktanya tidak ada warga negara Afghanistan yang terlibat dalam serangan tersebut. Ratusan ribu warga Afghanistan tewas dalam agresi AS di negara itu.Perang itu dilancarkan atas nama memerangi Taliban dan membawa keamanan ke negara itu. Tetapi kehadiran militer Washington selama hampir dua dekade berakhir dengan penarikan yang tergesa-gesa dan meninggalkan warisan kehancuran dan ketidakamanan di sana.Rentetan serangan teror mematikan telah mengguncang Afghanistan dalam beberapa bulan terakhir, mengirimkan riak ketakutan dan kepanikan di seluruh negeri, dan menantang penguasa de-facto di Kabul lebih dari setahun setelah kegagalan keluarnya pasukan sekutu pimpinan AS.Sebagian besar serangan ini diklaim oleh kelompok teroris Daesh, yang telah berhasil mendapatkan kembali pijakannya di negara yang dilanda krisis yang terletak di persimpangan Asia Selatan dan Tengah dengan dukungan terbuka dan rahasia dari agen mata-mata asing.Banyak pengamat regional percaya bahwa kebangkitan kelompok itu didukung oleh negara-negara Barat. Setelah dipermalukan dan diusir dari negara yang dilanda perang, kekuatan asing melihat sekutu baru di Daesh untuk mendorong agenda mereka di negara tersebut.Presiden Iran Ebrahim Raisi baru-baru ini menunjukkan fakta ini dengan meminta pertanggungjawaban layanan mata-mata Barat atas kekerasan di Afghanistan.[IT/r]