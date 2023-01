Iran: Lembaga Anti-Teror Terbesar di Dunia yang Masuk Daftar Hitam 'Klub Teroris Global'

Nasser Kanaani, Iranian Foreign Ministry Spokesman.

IslamTimes - Iran mengatakan alasan Parlemen Eropa menginginkan Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) ditetapkan sebagai organisasi teroris adalah karena marah atas peran utama pasukan tersebut dalam perang melawan terorisme.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Nasser Kan'ani mengatakan dalam sebuah tweet pada hari Jumat (20/1) bahwa rezim Zionis Israel adalah "entitas teroris terorganisir terbesar" di dunia, dengan Inggris sebagai pendirinya dan AS sebagai sponsor terbesarnya."Alasan di balik kemarahan 'klub teroris global' sangat jelas," tulis Kan'ani. “#IRGC adalah lembaga kontra-terorisme terbesar di dunia.”Kan'ani juga memperhatikan pesan mantan kepala Pasukan Quds IRGC Letnan Jenderal Qassem Soleimani setelah kekalahan kelompok teroris Daesh pada tahun 2017.Rezim #apartheid Zionis Israel adalah entitas teror terorganisir terbesar di dunia, rezim Inggris pendirinya & rezim AS sponsor terbesarnya. Alasan di balik kemarahan “klub teroris global” sangatlah jelas; #IRGC adalah lembaga anti-terorisme terbesar di dunia. pic.twitter.com/YZ2ikemSzy— Nasser Kanaani (@IRIMFA_SPOX) 20 Januari 2023Tweet itu muncul dua hari setelah Parlemen Eropa mengadopsi amandemen, yang ditambahkan ke laporan kebijakan luar negeri tahunan, menyerukan Uni Eropa dan negara-negara anggotanya untuk memasukkan IRGC ke dalam daftar teror mereka.Parlemen juga mengeluarkan resolusi lain pada hari Kamis (19/1), menyerukan lebih banyak sanksi terhadap individu dan entitas Iran dan menempatkan IRGC dalam daftar teroris UE atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia selama kerusuhan baru-baru ini.Langkah tersebut telah dikecam keras oleh pejabat Iran, komandan, dan angkatan bersenjata.‘Uni Eropa harus mengharapkan tindakan timbal balik Iran’Ketua Parlemen Iran Mohammad Baqer Qalibaf mengecam langkah itu sebagai "salah perhitungan", mengatakan itu akan mengubah Uni Eropa menjadi sponsor terorisme terbesar.“IRGC adalah organisasi anti-terorisme yang unik di kawasan dan di dunia,” katanya pada upacara lokal di Anzali, Provinsi Gilan, pada Kamis (19/1) malam, memperingatkan Eropa agar tidak melaksanakan keinginan Daesh.“Jika keputusan ini diselesaikan, Parlemen Iran pasti akan mengadopsi tindakan timbal balik,” kata anggota parlemen senior tersebut."Kami akan menganggap pemerintah Eropa sebagai pendukung terorisme dan pasukan mereka sebagai teroris dan akan memperlakukan mereka dengan cara yang sama sekali berbeda di wilayah tersebut," tambahnya.Kembali pada bulan April 2019, parlemen Iran mengesahkan undang-undang yang menetapkan pasukan Amerika di Asia Barat – yang dikenal sebagai Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) – sebagai organisasi teroris. Langkah itu dilakukan sebagai tindakan balasan terhadap daftar hitam AS atas IRGC.Tentara Iran: Langkah EP menunjukkan dendam musuhDalam sebuah pernyataan pada hari Jumat, Angkatan Darat Iran mengutuk keras langkah ilegal tersebut, dengan mengatakan bahwa hal itu mengungkap dendam musuh terhadap pendirian Islam di Iran."Tindakan Parlemen Eropa, yang mengklaim memerangi terorisme, terhadap institusi anti-teroris adalah karena keputusasaan dan kegagalan mereka dalam mendukung kerusuhan baru-baru ini di Iran," bunyi pernyataan tersebut.IRGC memiliki sejarah yang luar biasa dalam memerangi kelompok teroris internal dan asing seperti Daesh dan Organisasi Mujahedin-e-Khalq (MKO), katanya.Langkah itu, lanjutnya, datang karena “secara membabi buta mengikuti kebijakan AS yang bermusuhan terhadap Revolusi Islam” dan membuktikan bahwa orang Eropa tunduk pada AS dan “Zionisme global.”[IT/r]