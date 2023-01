Kemenlu Suriah: Pendanaan Washington untuk Outlet Media Mencurigakan Mencerminkan Desakannya untuk Menyesatkan Opini Publik

IslamTimes - Suriah menegaskan bahwa informasi tentang AS yang mendanai jutaan dolar untuk outlet media yang mencurigakan dengan tujuan mendistorsi citra negara Suriah mencerminkan desakan Amerika untuk melanjutkan jalur opini publik lokal, regional dan internasional yang menyesatkan, dan mengungkap kelanjutan serangan Amerika yang menargetkan kedaulatan Suriah dan mencampuri urusan dalam negerinya.

“Proyek semacam itu dijalankan oleh Departemen Luar Negeri AS bertujuan untuk menutupi kejahatan Amerika Serikat di Suriah, perlindungannya terhadap teroris dan separatis, dan pencurian sumber daya Suriah, kata Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat di Twitter.Kementerian menambahkan bahwa AS mendukung skema semacam itu dengan dalih memerangi disinformasi media sementara tidak diragukan lagi bahwa AS telah mempraktikkan disinformasi; seperti di Irak, Libya, dan negara-negara lain, dan dalam perang teroris di Suriah serta melanggar hak asasi manusia di dunia.[IT/r]