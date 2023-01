Serangan Drone Menargetkan Pangkalan AS di Al-Tanf Suriah

IslamTimes - Tiga drone menargetkan pangkalan AS di wilayah Al-Tanf Suriah pada hari Jumat (20/1), kata militer AS dalam sebuah pernyataan.

“Pagi ini, tiga drone serangan satu arah menyerang At Tanf Garrison di Suriah,” Komando Pusat AS mengumumkan.Dikatakan bahwa dua drone ditembak jatuh oleh Pasukan Koalisi sementara satu menghantam kompleks, “melukai dua anggota pasukan mitra Tentara Pembebasan Suriah yang menerima perawatan medis.”Tidak ada pasukan AS yang terluka. CENTCOM AS menambahkan.“Serangan semacam ini tidak dapat diterima – mereka menempatkan pasukan kami dan mitra kami dalam risiko dan membahayakan perang melawan ISIS,” kata juru bicara Joe Buccino CENTCOM, mengacu pada teroris Takfiri ISIL.Militer AS telah lama menempatkan pasukan dan peralatannya di Suriah timur laut, dengan Pentagon mengklaim bahwa pengerahan itu bertujuan untuk mencegah ladang minyak di daerah itu jatuh ke tangan teroris ISIL/ISIS (Daesh).Damaskus, bagaimanapun, berpendapat bahwa pengerahan itu dimaksudkan untuk menjarah sumber daya alam negara itu. Mantan presiden AS Donald Trump mengakui dalam beberapa kesempatan bahwa pasukan Amerika berada di negara Arab untuk kekayaan minyaknya.[IT/r]