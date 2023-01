Pentagon Mengonfirmasi Jenis Kendaraan Tempur Baru untuk Ukraina

IslamTimes - Pemerintah AS telah mengesahkan tambahan bantuan militer senilai $2,5 miliar untuk Ukraina, termasuk ribuan roket dan peluru artileri, serta pengiriman pertama kendaraan tempur Stryker.

Pentagon mengumumkan paket senjata baru pada hari Kamis (19/1), menandai penarikan ke-30 dari inventaris Departemen Perang AS sejak konflik di Ukraina meletus tahun lalu. Selain 90 Stryker dan berbagai kendaraan lapis baja lainnya, Washington akan memasok 95.000 peluru artileri 105 milimeter, amunisi tambahan untuk platform roket multi-peluncuran HIMARS, sejumlah peluru yang tidak ditentukan untuk Sistem Rudal Permukaan-ke-Udara Tingkat Lanjut Nasional. [NASAMS], dan delapan sistem pertahanan udara Avenger, di antara peralatan lainnya.Dalam pelayanan sejak tahun 2002, Stryker beroda delapan dapat dilengkapi dengan berbagai persenjataan utama tergantung pada modelnya, termasuk senapan mesin M2, peluncur granat MK19, atau chaingun Bushmaster MK44 30mm. Pentagon tidak mengatakan versi mana yang akan diterima Kiev, hanya mencatat bahwa 90 Stryker akan datang dengan 20 roller ranjau darat.Departemen Perang AS mengatakan juga akan mengirim 59 kendaraan tempur Bradley, ditambah 50 yang sudah disahkan awal bulan ini. Para pejabat menjuluki platform itu sebagai "pembunuh tank", karena dilengkapi dengan rudal TOW anti-lapis baja, dan menyarankan itu bisa berguna dalam serangan di masa depan terhadap pasukan Rusia. 590 rudal TOW lainnya dimasukkan dalam paket senjata hari Kamis, sehingga totalnya menjadi 2.590.Meskipun Washington telah menyetujui lebih dari $27 miliar bantuan militer langsung ke Kiev selama setahun terakhir, para pejabat Ukraina terus meminta senjata yang lebih kuat, seperti tank tempur utama M1 Abrams. Administrasi Presiden AS Joe Biden belum mengalah atas permintaan itu, tetapi beberapa mitra Barat semakin bersedia untuk memasok senjata serupa, dengan Inggris berjanji untuk mengirim satu skuadron tank Challenger 2 awal pekan ini.Berlin juga mendapat tekanan untuk menyediakan tank tempur Leopard sendiri, tetapi sejauh ini menolak untuk melakukannya, juga melarang negara lain untuk mengirimkan kendaraan buatan Jerman ke Ukraina.Anggota NATO dan beberapa negara Uni Eropa akan mengadakan pertemuan di Jerman pada hari Jumat untuk membahas kemungkinan senjata yang lebih berat untuk Kiev, meskipun masih belum jelas apakah perselisihan mengenai tank telah diselesaikan. Menurut sumber pemerintah Jerman yang dikutip oleh Reuters, Berlin akan mencabut keberatannya untuk mengirim Macan Tutul hanya setelah Washington setuju untuk menyediakan M1 Abrams.Rusia telah berulang kali memperingatkan terhadap kelanjutan bantuan militer Barat ke Ukraina, bersikeras itu hanya akan meningkatkan dan memperpanjang konflik. Menyusul pengumuman London bahwa mereka akan mengirim tank pada hari Senin, Kremlin mengatakan kendaraan itu “akan terbakar seperti [senjata] lainnya,” bersikeras bahwa mereka tidak akan mengubah situasi di medan perang.[IT/r]