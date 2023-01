Laporan: Kepala CIA Mengadakan Kunjungan Rahasia ke Ukraina

IslamTimes - Direktur CIA William Burns bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk membahas langkah-langkah militer Rusia yang akan datang minggu lalu, menurut sebuah laporan di The Washington Post hari Kamis (19/1).

"Direktur Burns melakukan perjalanan ke Kyiv di mana dia bertemu dengan rekan-rekan intelijen Ukraina, serta Presiden Zelensky, dan memperkuat dukungan berkelanjutan AS untuk Ukraina dalam pertahanannya melawan agresi Rusia," kata seorang pejabat AS yang tidak disebutkan namanya dalam sebuah pernyataan, merujuk pada operasi militer Rusia di Ukraina.Perjalanan rahasia kedua Burns ke Ukraina dalam waktu sekitar dua bulan terjadi saat AS sedang mempersiapkan paket bantuan militer besar-besaran senilai $2,5 miliar ke Ukraina.Stryker dan kendaraan militer lainnya disertakan, tetapi Ukraina mendesak Barat untuk melengkapi para pejuangnya dengan tank.AS telah memutuskan untuk menahan pengiriman tank, yang menyebabkan ketidaksepakatan dengan sekutu NATO Jerman, yang telah mengkondisikan pengiriman tank Leopard pada AS untuk mengirimkan tank M1 Abrams.Tidak ada pihak yang memperoleh keuntungan signifikan di musim dingin saat pertempuran brutal berlanjut di negara timur, sebagian besar terfokus di sekitar kota Bakhmut.[IT/r]