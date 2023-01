Drone Kamikaze Menyerang Pangkalan Al-Tanf AS

IslamTimes - Komando Pusat AS mengumumkan bahwa “Beberapa pesawat nirawak bermuatan bahan peledak telah menargetkan pangkalan militer Amerika di Suriah selatan, dengan satu berhasil mengenai kompleks tersebut.”

Ini terjadi karena Washington hanya memiliki 1.000 tentara di negara Timur Tengah, meskipun berulang kali ada tuntutan dari Damaskus untuk menarik pendudukannya.CENTCOM mengatakan serangan itu melibatkan tiga drone bunuh diri dan terjadi pada Jumat (20/1) pagi di garnisun AS di Al-Tanf, Suriah, tempat pasukan Amerika telah lama ditempatkan bersama pejuang milisi yang sebelumnya berusaha menggulingkan pemerintah Suriah.“Dua drone ditembak jatuh oleh Pasukan Koalisi sementara satu menghantam kompleks, melukai dua anggota pasukan mitra Tentara Pembebasan Suriah yang menerima perawatan medis. Tidak ada pasukan AS yang terluka,” kata militer, menambahkan bahwa serangan seperti itu “tidak dapat diterima” karena mereka “menempatkan pasukan kami dan mitra kami dalam risiko dan membahayakan perang melawan ISIS [Singkatan untuk kelompok teroris Daesh(ISIS/ISIL)].”Terletak di dekat persimpangan perbatasan tiga arah dengan Irak dan Suriah, pos terdepan Al-Tanf didirikan oleh pasukan AS pada tahun 2016.[IT/r]