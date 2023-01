Biden Munafik: Tuntut Wartawan Bebaskan dan Menolak Upayakan Ekstradisi Assange

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden telah dituduh munafik karena menuntut pembebasan jurnalis yang ditahan di seluruh dunia sementara presiden AS terus berusaha mengekstradisi pendiri WikiLeaks Julian Assange dari Inggris untuk menghadapi tuduhan spionase Amerika.

Kampanye untuk menekan pemerintahan Biden agar membatalkan dakwaan dipindahkan ke Washington DC pada hari Jumat dengan sidang Belmarsh Tribunal, sebuah pertemuan ad hoc para ahli hukum dan pendukung yang dinamai menurut penjara London tempat Assange ditahan.Sidang diadakan di ruangan yang sama di mana Assange pada tahun 2010 mengungkap video "pembunuhan kolateral" yang menunjukkan awak pesawat AS menembak mati warga sipil Irak, yang pertama dari ratusan ribu dokumen militer rahasia yang bocor dan kabel diplomatik yang diterbitkan di surat kabar besar di seluruh dunia.Pengungkapan tentang perang Amerika di Irak dan Afghanistan, termasuk kejahatan perang, dan penilaian jujur ​​para diplomat AS tentang pemerintah tuan rumah mereka, menyebabkan rasa malu yang parah di Washington.Pengadilan mendengar bahwa tuduhan terhadap Assange adalah "serangan berkelanjutan terhadap kebebasan pers" karena pendiri WikiLeaks itu bukan mata-mata, tetapi seorang jurnalis dan penerbit yang dilindungi oleh undang-undang kebebasan berbicara.Wakil ketua pengadilan Srecko Horvat – pendiri Gerakan Demokrasi di Eropa 2025 yang ayahnya adalah seorang tahanan politik di bekas Yugoslavia – mengutip Biden dari kampanye presiden 2020 yang menyerukan pembebasan jurnalis yang dipenjara di seluruh dunia dengan mengutip mendiang presiden Thomas Diktum Jefferson bahwa "kebebasan kita bergantung pada kebebasan pers, dan itu tidak dapat dibatasi tanpa hilang".“Presiden Biden biasanya menganjurkan kebebasan pers, tetapi pada saat yang sama melanjutkan penganiayaan terhadap Julian Assange,” kata Horvat.Horvat memperingatkan bahwa melanjutkan penuntutan dapat menjadi contoh buruk bagi pemerintah lain.“Ini adalah serangan terhadap kebebasan pers secara global – itu karena Amerika Serikat memajukan apa yang menurut saya merupakan klaim luar biasa yang dapat memaksakan undang-undang kerahasiaan kriminalnya pada penerbit asing yang menerbitkan di luar Amerika Serikat,” katanya.Assange menghadapi 18 dakwaan atas publikasi dokumen rahasia WikiLeaks, sebagian besar akibat kebocoran oleh mantan analis intelijen militer AS Chelsea Manning. Manning dijatuhi hukuman 35 tahun penjara tetapi dibebaskan setelah Presiden Barack Obama meringankan hukumannya pada tahun 2017. Manning bersaksi bahwa dia bertindak atas inisiatifnya sendiri dalam mengirimkan dokumen ke WikiLeaks dan bukan atas desakan Assange.[IT/r]