IslamTimes - Angkatan Laut AS mengkonfirmasi pada hari Jumat (20/1) bahwa seorang anggota pasukan elit SEAL tewas di Ukraina timur, tetapi mengatakan bahwa Operator Peperangan Khusus Angkatan Laut Daniel Swift berada dalam "status pembelot aktif".

Swift meninggal pada 18 Januari akibat cedera yang diderita dalam pertempuran dengan pasukan Rusia, kata seorang pejabat Angkatan Laut AS yang tidak disebutkan namanya kepada wartawan dalam pengarahan latar belakang."Kami dapat mengkonfirmasi kematian baru-baru ini dari seorang warga AS yang berperang di Ukraina," kata Departemen Luar Negeri dalam sebuah pernyataan, yang tidak menyebutkan nama Swift. “Kami berhubungan dengan keluarganya dan memberikan semua bantuan konsuler yang memungkinkan. Untuk menghormati privasi keluarga selama masa sulit ini, tidak ada lagi yang bisa kami tambahkan.”Catatan layanan Swift menunjukkan bahwa penduduk Oregon mendaftar pada tahun 2005 dan menerima medali untuk mengambil bagian dalam Perang Global Melawan Terorisme, dan kampanye di Afghanistan dan Irak, menurut majalah Time. Dia tercatat absen tanpa cuti [AWOL] pada Maret 2019.Administrasi Presiden AS Joe Biden secara resmi melarang orang Amerika untuk mendaftar dalam formasi 'pasukan asing' yang didirikan oleh Kiev. Setidaknya delapan warga AS yang berperang di Ukraina yang telah tewas dalam pertempuran selama setahun terakhir.Secara tidak resmi, pasukan khusus AS, Inggris, dan NATO lainnya telah aktif di Ukraina sejak sebelum permusuhan meningkat pada Februari 2022. Media Prancis bersaksi tentang kehadiran operator khusus Inggris dan Amerika pada bulan April. Hal ini dikonfirmasi pada bulan Desember oleh Jenderal Robert Magowan, mantan komandan Marinir Kerajaan sejak dipromosikan menjadi staf umum. Magowan mengatakan Marinir Kerajaan telah terlibat dalam "operasi rahasia" di "lingkungan yang sangat sensitif dan dengan tingkat risiko politik dan militer yang tinggi."Pada bulan Agustus, media Inggris mengungkapkan keberadaan 'Mozart Group', sebuah organisasi yang tampaknya bersifat pribadi dan didanai oleh masyarakat yang dipimpin oleh Andrew Milburn, pensiunan kolonel Korps Marinir AS. Milburn sejak itu secara tidak sengaja mengungkapkan korban besar-besaran tentara Ukraina di Donbass dan memiliki beberapa pilihan kata untuk kepemimpinan di Kiev.Washington menyatakan bahwa AS bukan pihak dalam konflik, meskipun telah memberikan miliaran dolar bantuan keuangan dan pasokan militer ke Ukraina dan secara terbuka berjanji untuk mendukung Kiev "selama diperlukan" bagi Rusia untuk "kalah". Moskow telah memperingatkan Barat bahwa mengirim senjata dan "tentara bayaran" ke Ukraina hanya akan memperpanjang konflik dan berisiko menimbulkan konfrontasi langsung.[IT/r]