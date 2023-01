Aktivis: Agenda Normalisasi Zionis Mengalihkan Perhatian dari Perjuangan Rakyat Palestina

IslamTimes - Seorang aktivis pro-Palestina mengatakan bahwa agenda normalisasi Zionis bertujuan untuk mengalihkan perhatian dari perjuangan sehari-hari yang harus dilalui warga Palestina.

Friends of Roots UK, sebuah proyek yang mempromosikan normalisasi entitas Zionis, mengalihkan perhatian orang dari realitas Palestina dan perjuangan sehari-hari yang harus dilalui rakyat Palestina, Sara Alwagfi, anggota Front Pemuda Palestina (YFFP), kepada Press TV's Palestine Declassified ditayangkan pada hari Sabtu (21/1).Pada tahun 2014, Friends of Roots yang terdengar ramah pada awalnya didirikan di dalam Palestina yang diduduki dengan tujuan menyatukan warga Palestina dan pemukim, yang merampas hak milik mereka, dalam persahabatan.Organisasi Roots di dalam Palestina dipimpin oleh mantan perwira militer Zionis Israel Raz Kones sebagai koordinator divisi pemuda. Sekarang, organisasi tersebut berada di Inggris dan menargetkan kaum muda untuk dorongan normalisasi yang sama.Alwagfi, yang secara sentral terlibat dalam kampanye sabotase kegiatan teman-teman akar di Inggris, menambahkan bahwa organisasi tersebut mendorong “narasi normalisasi” dengan menciptakan “realitas palsu dari dialog yang menyesatkan dan memecah perhatian kita. ”“Organisasi semacam ini berusaha memecah belah kaum muda yang tinggal di Manchester dan London dan di seluruh Inggris,” tambahnya.Profesor David Miller, yang dipecat oleh Universitas Bristol karena kritiknya terhadap Zionis Israel dan Zionisme, juga mengatakan kepada Press TV bahwa organisasi semacam itu yaitu, Forum Diskusi Zionis Israel dan Palestina, Solusi Bukan Sisi, dan Nisa Nashim semuanya diatur untuk “menyesatkan” orang-orang yang terlibat dengan mereka.Dia lebih lanjut mengecam Friends of Roots UK khususnya karena "membawa pemukim ke dalam persamaan."“Friends of Roots sangat mengerikan karena ini bukan hanya tentang mengatakan bahwa Israel adalah negara demokrasi dan merupakan tempat yang sangat baik dan Anda seharusnya tidak mengkritik Israel. Itu juga membawa pemukim ke dalam persamaan.“Semua orang tahu di bawah hukum internasional bahwa pemukim ilegal dan mereka tidak boleh berada di sana. Namun, [Friends of Roots] mencoba dan memanusiakan para pemukim dan menampilkan mereka seolah-olah mereka hanyalah orang biasa yang mencari kehidupan. Dan itu tentu saja sama sekali tidak dapat diterima,” tambahnya.Miller juga mengatakan bahwa organisasi Zionis semacam itu hanya berpura-pura tertarik pada dialog, perdamaian, atau mencari cara untuk saling pengertian.Namun, kata dia, tidak ada saling pengertian, para pemukim harus disingkirkan, dan tanahnya harus dikembalikan ke Palestina.“Dan itulah intinya. Tidak boleh ada dialog tentang ini,” tambah profesor pro-Palestina itu.“Yang seharusnya terjadi di sini adalah pemahaman, bahwa ini adalah okupasi dan invasi brutal oleh pemukim kolonialis, dan itu harus diakhiri,” pungkasnya.Lebih dari 600.000 orang Zionis Israel tinggal di lebih dari 230 permukiman yang dibangun sejak pendudukan Zionis Israel tahun 1967 di Tepi Barat dan al-Quds Timur.Didorong oleh dukungan habis-habisan mantan presiden AS Donald Trump, Israel telah meningkatkan kegiatan pembangunan permukiman ilegal yang bertentangan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2334, yang menyatakan permukiman di Tepi Barat dan al-Quds Timur sebagai “pelanggaran mencolok di bawah hukum internasional. .”Banyak komunitas internasional menganggap unit pemukim Zionis Israel di tanah yang diduduki sebagai ilegal.Warga Palestina menginginkan Tepi Barat sebagai bagian dari negara merdeka di masa depan dengan al-Quds Timur sebagai ibu kotanya.Putaran terakhir pembicaraan Israel-Palestina gagal pada tahun 2014. Di antara poin-poin penting dalam negosiasi tersebut adalah perluasan pemukiman ilegal Israel yang terus berlanjut.[IT/r]