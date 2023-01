AS Dukung Daesh (ISIS) di Afghanistan

IslamTimes - AS telah menjangkau kelompok-kelompok yang menentang Taliban, seperti Daesh, dan diam-diam memberikan uang kepada mereka.

Zamir Kabulov, Utusan Presiden Rusia untuk Afghanistan, menguraikan alasan dukungan rahasia ini sebagai berikut:Karena mereka benar-benar ingin membalas kekalahan politik militer mereka yang memalukan di Afghanistan, dan sebagai pembalasan, mereka melakukan segalanya agar perdamaian tidak tercipta di tanah yang bermasalah ini.Pengungkapan baru dari utusan Presiden Rusia untuk Afghanistan membawa kembali ke sorotan tuduhan sponsor rahasia AS dari kelompok teroris Takfiri yang dikenal sebagai Daesh.Kabulov juga menegaskan bahwa ini juga mempengaruhi keamanan Rusia.Dengan oposisi bersenjata di Afghanistan, Anglo Saxon secara diam-diam mensponsori Daesh, yang bertujuan tidak hanya merusak stabilitas mitra Asia Tengah kami, tetapi juga keamanan Rusia.Tuduhan AS mendukung Daesh, khususnya, telah ada selama satu dekade saat ini. Kadang-kadang mereka bahkan datang dari pejabat AS.Presiden Obama; dia adalah pendiri ISIS… Menurut saya salah satu pendirinya adalah Hillary Clinton.Akhir bencana pendudukan militer AS di Afghanistan dua bulan lalu juga menyaksikan kebangkitan kelompok teroris yang telah lama berbagi hubungan cinta-benci dengan Barat.Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan adalah salah satu pejabat tinggi yang menuduh Amerika Serikat mendukung Daesh. Erdogan membuat tuduhan sebagai tanggapan atas tuduhan AS terhadap pemerintahnya karena mendukung kelompok teroris.Sekarang mereka memberikan dukungan kepada kelompok teroris termasuk Daesh, YPG, PYD, sangat jelas, kami telah mengkonfirmasi bukti dengan gambar, foto, dan video.Dalam studi lapangan tiga tahun tentang rantai pasokan Daesh, ditemukan bahwa perangkat keras militer dan pendanaan eksternal yang diterima kelompok pemberontak anti Assad dari AS menemukan jalan mereka ke tangan Daesh.Dengan segala tuduhan keterlibatan langsung AS dalam pendirian Daesh, keterlibatan tidak langsung, yang disetujui sebagian besar dunia mengakibatkan terciptanya kelompok teror, adalah "kekosongan kekuasaan" yang ditinggalkan AS di kawasan itu dengan memerangi banyak orang. perang yang dilancarkannya, terutama invasi ke Irak dan dukungan kelompok pemberontak Suriah.AS secara efektif berperang di Afghanistan selama dua puluh tahun, dengan anggaran lebih dari 2,1 triliun dolar, hanya untuk menggantikan Taliban dengan Taliban.Taliban telah dituduh melakukan banyak hal sejak perebutan kekuasaan mereka yang cepat pada Agustus 2021, tetapi apa yang berhasil mereka lakukan adalah menstabilkan negara, membersihkannya dari perebutan kekuasaan, yang berarti kelompok-kelompok seperti Daesh, yang masih ada di wilayah tersebut, adalah tidak dapat membangun pangkalan di Afghanistan.Meskipun melakukan serangan teroris, bahkan setelah Taliban mengambil alih, jumlah serangan tersebut telah menurun secara signifikan selama setahun terakhir.Sekarang dengan sekitar 97% populasi Afghanistan hidup di bawah garis kemiskinan, dengan lebih dari setengah aset negara dibekukan oleh AS, hal terakhir yang mampu ditanggung negara adalah kejahatan AS yang mencoba menopang kelompok teroris Takfiri di sana.Inggris telah dituduh menutup-nutupi selama pasukannya terlibat dalam perang di Afghanistan, dalam penyelidikan yang diluncurkan tentang bagaimana tentara SAS membunuh warga sipil Afghanistan sejak tahun 2010.Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken baru-baru ini menambahkan penghinaan dengan membenarkan cara AS meninggalkan Afghanistan, mengklaim bahwa jika "pasukan koalisi" tetap di sana "saya pikir, itu akan membuat jauh lebih rumit dukungan yang telah kami berikan." dapat memberi, dan orang lain dapat memberi, Ukraina."Seolah-olah Afghanistan adalah pion dalam skema besar agenda politik AS, sikap yang tidak terlalu aneh dalam politik AS, berlaku untuk kawan dan lawan, tanpa kecuali.Irak, Suriah, Afghanistan, dan Libya, semuanya menjadi sasaran intervensi AS, dan akibatnya mengalami kekacauan.Contoh dari sikap seperti itu sangat banyak, mulai dari janji pembalasan ke Arab Saudi atas pembunuhan Jamal Khashoggi, dan kemudian tidak melakukan apa-apa karena Arab Saudi adalah mitra strategis AS, hingga menggunakan Taiwan sebagai sarana untuk menyerang China, yang dapat menyebabkan konflik di mana Taiwan akan menjadi pion untuk permainan politik AS.[IT/r]