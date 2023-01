Arab Saudi Berencana Membuka Kepulauan Laut Merah untuk Turis ‘Israel’

IslamTimes - Outlet berita Zionis ‘Israel’ Globes melaporkan pada hari Senin (23/1) bahwa Arab Saudi berencana untuk membuat pulau-pulau Laut Merah dapat diakses oleh wisatawan Zionis.

Sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada kantor berita bahwa Arab Saudi akan segera mengizinkan wisatawan Zionis 'Israel' untuk mendapatkan visa untuk mengunjungi pulau Tiran dan Sanafir yang akan memiliki hotel dan klub yang tersedia.Meskipun dua pulau dibeli dari Mesir pada 2016, Arab Saudi berencana membangun jembatan yang menghubungkan pulau-pulau itu dengan negara Afrika itu.Pulau Tiran telah didemiliterisasi sesuai perjanjian normalisasi Mesir-Zionis 'Israel' tahun 1979, namun memiliki kepentingan strategis yang signifikan karena menelan jalur ke Laut Merah hingga "Eilat", Palestina yang diduduki selatan, yang merupakan pusat ekonomi Zionis 'Israel' dan perdagangan entitas, selain pelabuhan Aqaba di Yordania.Meskipun kesepakatan dicapai pada tahun 2016, Mesir menunda implementasi perjanjian tersebut, kemungkinan besar karena ingin mendapatkan pengaruh dari AS atas pengurangan bantuan militer AS ke Mesir.Sesuai perjanjian 2016, pasukan pengamat multinasional pimpinan AS tetap hadir di Tiran selama bertahun-tahun sampai diminta meninggalkan pulau itu pada akhir Desember 2022.Laporan tersebut menyatakan bahwa kehadiran pasukan AS dimaksudkan untuk mengamankan lalu lintas laut rezim Zionis di jalur perdagangan jika Arab Saudi menguasai jalan keluar dari Teluk "Eilat".Masalah ini diangkat dalam diskusi dengan Presiden AS Joe Biden saat dia mengunjungi kawasan tersebut musim panas lalu.Setelah Perdana Menteri Zionis Benjamin Netanyahu terpilih kembali Desember lalu, pembicaraan dilanjutkan mengenai keuntungan turis 'Israel' 'Israel', kata laporan itu."Pada tahap ini, sebuah solusi muncul yang akan meninggalkan Mesir dengan sisa kedaulatan, sehingga mencapai dua tujuan: pertama, Mesir akan memiliki hak veto atas apa yang terjadi di pulau-pulau itu; kedua, mempertahankan perjanjian damai dan memberikan hak kepada 'Israel'. kesempatan untuk berlibur di pulau-pulau itu," tambah laporan itu.Mengenai prospek 'perdamaian' dengan Arab Saudi, sumber mengatakan kepada outlet berita bahwa memberikan akses kepada turis 'Israel' 'Israel' ke pulau Tiran dan Sanafir secara efektif menunjukkan keinginan Arab Saudi untuk mempromosikan langkah-langkah menuju normalisasi lebih lanjut.“Ini akan berjalan lambat, dengan lebih banyak langkah tambahan yang akan mendekatkan kedua negara, tetapi terobosan sebenarnya belum ada di sini. Hal-hal perlu sedikit tenang, kita akan melihat ke mana arah pemerintahan Netanyahu, tetapi pada akhirnya adalah kepentingan semua negara yang terlibat untuk mencapai kesepakatan penuh," kata sumber kepada Globes.[IT/r]