Kelompok HAM Memperingatkan Nasib Aktivis yang Dipenjara di Arab Saudi

IslamTimes - Sebuah organisasi hak asasi manusia telah membunyikan alarm atas nasib para pembangkang politik yang dipenjara di penjara Saudi, di tengah tindakan keras rezim Riyadh terhadap setiap perbedaan pendapat.

Dalam laporan terbarunya, organisasi hak asasi manusia Sanad, yang memantau dan mengungkap pelanggaran hak asasi manusia di Arab Saudi, mengatakan para aktivis hak-hak sipil dan cendekiawan terkemuka merasa sangat tidak aman setiap kali mereka mengungkapkan pendapat dan membuat komentar kritis.Organisasi tersebut menyesalkan bahwa kekhawatiran tentang nasib para aktivis yang dipenjara di Arab Saudi telah meningkat mengingat tindakan keras House of Saud, kampanye penangkapan, penganiayaan terhadap para pembangkang, dan distorsi yang meluas serta penyajian fakta yang keliru.Dikatakan situasi hak-hak sipil dan kebebasan pribadi di Arab Saudi telah memburuk secara signifikan sejak Mohammed bin Salman diangkat sebagai putra mahkota kerajaan pada tahun 2017, dan penangkapan sewenang-wenang serta pelanggaran yang disengaja semakin umum terjadi.Sanad, mengutip sumber hak asasi manusia yang meminta namanya dirahasiakan, melaporkan bahwa pasukan Saudi telah secara ilegal dan sewenang-wenang menangkap dan memenjarakan aktivis HAM Ibrahim al-Dhaman, tanpa memberikan alasan apapun.Kelompok hak asasi juga menunjuk ke aktivis Saudi lainnya, Abed bin Nasser al-Mashal, yang mengatakan dia telah dijatuhi hukuman 17 tahun penjara oleh pengadilan negara atas tuduhan yang dibuat-buat.Sanad akhirnya meminta lembaga negara terkait di Arab Saudi untuk menghormati hak warga negara, menjaga kebebasan berbicara, mencegah penangkapan sewenang-wenang, dan membebaskan tahanan hati nurani.Arab Saudi menahan 142 pejabat dalam kasus korupsi baruPihak berwenang Saudi telah menahan puluhan pejabat dalam dugaan kasus anti-korupsi baru di tengah laporan bahwa bin Salman berusaha untuk menyingkirkan calon saingan takhta.Surat kabar harian berbahasa Inggris Saudi Gazette, mengutip Otoritas Pengawasan dan Anti-Korupsi (Nazaha), melaporkan bahwa 142 orang dipenjara atas tuduhan penyuapan, penyalahgunaan pengaruh, pencucian uang, dan pemalsuan.#Otoritas_Pengawasan_dan_Anti_Korupsi menginisiasi sejumlah kasus pidana dan administrasi selama bulan Jumadil Akhirah 1444H. pic.twitter.com/lgGiCmw8uM— Otoritas Pengawasan dan Pemberantasan Korupsi (@nazaha_en) 23 Januari 2023Laporan itu menambahkan bahwa para terdakwa dipekerjakan di kementerian pertahanan, dalam negeri, kesehatan, kehakiman, pendidikan, urusan kota dan pedesaan serta perumahan. Ada juga pejabat dan pegawai dari Otoritas Zakat, Pajak dan Bea Cukai selain Nazaha.The Saudi Gazette menambahkan bahwa penangkapan dilakukan setelah otoritas Nazaha melakukan 2.364 pemeriksaan.Sejak bin Salman menjadi pemimpin de facto Arab Saudi pada tahun 2017, kerajaan tersebut telah menangkap puluhan aktivis, blogger, intelektual, dan lainnya yang dianggap sebagai lawan politik, menunjukkan hampir nol toleransi terhadap perbedaan pendapat bahkan dalam menghadapi kecaman internasional atas tindakan keras tersebut.Dalam apa yang dipandang sebagai pembersihan terbesar dalam sejarah kerajaan, bangsawan Saudi, miliarder, dan pejabat senior pemerintah disiksa dan diperas pada November 2017, ketika mereka ditangkap dan ditahan di hotel Ritz-Carlton dalam permainan kekuasaan yang luar biasa oleh bin Salman untuk menyingkirkan orang-orang yang berpotensi menimbulkan ancaman politik.Sebanyak 500 orang ditangkap dalam pembersihan yang berlanjut hingga 2019. Menurut The Wall Street Journal, pemerintah Saudi menargetkan uang tunai dan aset senilai hingga $800 miliar.Pembersihan itu diyakini dimaksudkan untuk mengkonsolidasikan pemerintahan bin Salman yang baru lahir.Mantan tahanan dan rekan dari beberapa orang yang terjebak dalam penumpasan tersebut mengatakan penahanan itu sewenang-wenang, tidak memiliki proses peradilan, dan sering menjadi sasaran musuh pangeran.Surat kabar harian Inggris the Guardian, mengutip sebuah sumber, mengatakan penangkapan November 2017 di hotel Ritz-Carlton di Riyadh "adalah tentang mengkonsolidasikan pemerintahannya (bin Salman), polos dan sederhana" dan terjadi sebelum pembunuhan kejam jurnalis pembangkang Jamal. Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober 2018.“Fakta bahwa dia lolos memungkinkan dia melakukan yang terakhir. Penjaga yang sama yang terlibat di Ritz terlibat dalam pembunuhan itu,” kata sumber itu.Sebagian besar kemudian dibebaskan setelah mencapai penyelesaian keuangan yang tidak ditentukan dengan pihak berwenang.[IT/r]